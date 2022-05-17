غرفة السياحة: إلغاء ترخيص الشركة المخالفة لضوابط الحج السياحي

حذر أسامة عمارة ،أمين عام غرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، شركات السياحة المنظمة لبرامج الحج لهذا العام من مخالفة الضوابط التي أقرتها وزارة السياحة والأثار للحج السياحي، لافتا إلى ان عقوبات مخالفة الضوابط المنظمة لموسم الحج للعام الهجري 1343 قد تصل لإلغاء ترخيص الشركة المخالفة.

ضرورة الالتزام بكافة ضوابط الحج

وأضاف أن هناك متابعة من قبل غرفة شركات السياحة، ووزارة السياحة والأثار للتأكد من مدى التزام شركات السياحة بتنفيذ الضوابط المنظمة للحج السياحي لهذا العام من حيث الأسعار ومواصفات البرنامج السياحي، مشددا على ضرورة التزام شركات السياحة بكافة ضوابط الحج التي تم إقرارها من قبل وزارة السياحة وذلك حتى ينجح موسم الحج ويمر دون أي مشكلات.

الضوابط تهدف لحصول المواطن على أفضل برنامج حج وبأقل سعر

وأشار إلى ان ضوابط الحج السياحى التي تم إقرارها هدفت في المقام الأول إلى الحفاظ على حقوق المواطن المصرى من خلال حصوله على أفضل برنامج حج وبأقل سعر ممكن، كما أنها هدفت إلى مساندة شركات السياحة الجادة من خلال مساعدتها على تنفيذ برامج الحج وتجويد الخدمة المقدمة للحجاج.

وكان علاء الغمري، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، قد أكد في تصريح سابق لـ«الوطن» أن كافة المتقدمين للحج السياحي يدفعون رسوم جدية الحجز عند تسجيل أسمائهم والمحددة بمبلغ 20 ألفا و100 جنيه بالنسبة للمتقدمين لبرامج الحج الاقتصادي، و30 ألفًا و100 جنيه للمتقدمين لبرامج الحج الـ5 نجوم.

وأوضح أن الـ100 جنيه لن تسترد لأنها قيمة تكاليف الخدمات الإلكترونية للتقديم، لافتا إلى أن المواطنين الذين تقدموا للحج السياحي ولم يوفقوا في الحصول على فرصة الفوز بأداء الحج لهذا العام، سوف يستردون مبلغ جدية الحجز الذي دفعوه قبل حلول يوم 25 يونيو المقبل.