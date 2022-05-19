عاجل.. مدبولي: مصر من أكثر البلدان تأثرا بالتغيرات المناخية في العالم

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، هي التزام من الدولة المصرية للمساهمة الفعالة في جهود تغير المناخ، مؤكداً أن الدولة المصرية لن تدخر جهدا خلال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ المنعقد في مدينة شرم الشيخ خلال نوفمبر المقبل، في السعي الحثيث والدؤوب للانتقال من الالتزامات والتعهدات من جانب الدول لمرحلة التنفيذ الفعلي بإجراءات وتدابير ملموسة.

مدبولي: ملف التغيرات المناخية أمن قومي

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته في فعاليات إطلاق الاستراتيجية قبل قليل، أن رؤية مصر 2030 تركز على الارتقاء بجودة حياة المواطن، وتحسين جودة معيشته، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتعزيز الاستثمار في البشر.

وأوضح أن ملف التغيرات المناخية هو واحد من المجالات التي تحظي باهتمام الدولة المصرية نظرا للآثار السلبية التي قد تؤثر على الأمن الغذائي، مؤكدا أن ملف التغيرات المناخية هو ملف أمن قومي أيضا، لما له من تأثير على زيادة معدلات الفقر في العالم، والتحديات الأخرى.

انبعاثات مصر لا تزيد عن 0.6% من الغازات الدفيئة

وأشار إلى أن انبعاثات مصر لا تزيد عن 0.6% من انبعاثات الغازات الدفيئة في العالم، لكننا من أكثر البلدان عرضة لآثار تغير المناخ، في قطاعات عدة مثل الصحة، والسكان، والبنية الأساسية، والزراعة، وغيرها.

وأوضح أن التغيرات المناخية من القطاعات التي قد تمثل تهديد لجهود خلق التنمية المستدامة، مؤكداً أهمية مواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية عبر نظام بيئي متكامل ومستدام لمواجهة المخاطر.

وشدد على أن مصر أبدت التزامها وجديتها تجاه التغيرات المناخية، مثل التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، وبروتوكول كيوتو، وتقارير وإبلاغات دورية مطلوبة.