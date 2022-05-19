مدبولي: رؤية مصر 2030 تركز على تحسين مستوى معيشة المواطن

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن رؤية مصر 2030 لتركز على جودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته في مختلف نواحي الحياة مع تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز الاستثمار في البشر.

العالم سيعاني من الفقر بسبب تغير المناخ

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، خلال كلمته على هامش إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، أن تغير المناخ واحدا من أهم القضايا التي تحظى بالاهتمام في مصر وعلى مستوى العالم بسبب التهديدات التي تفرضها أثار التغير المناخي على التنمية المستدامة، والتي تؤثر على خطط التنمية والأمن الغذائي وتوافر المياه، وبالتالي ستؤثر على الأمن القومي، حيث سيعاني العالم من ارتفاع معدلات الفقر وتحديات أخرى.

انبعاثات مصر لا تتجاوز 0.6%

وتابع: «وعلى الرغم من أن الانبعاثات التي تصدر عن مصر لا تتجاوز 0.6% من إجمالي انبعاثات العالم، فإن مصر تعد واحدة من أكثر الدول عرضة للآثار السلبية لتغير المناخ على العديد من القطاعات مثل السواحل والزراعة والموارد المائية والصحة والسكان والبنية الأساسية».

وواصل: «وهو ما يؤدي لإضافة تحد جديد إلى مجموعة التحديات التي تواجهها مصر في إطار سعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤيتها لتحقيق هذه الأهداف بحلول عام 2030».