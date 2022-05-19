البنك الأهلي يعلن موقفه من طرح شهادة 20% بعد قرار رفع أسعار الفائدة

قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن بنكه لا يعتزم إصدار شهادة ذات عائد أعلى من 18%، لافتا إلى أن الشهادة الأخيرة مستمرة.

وأكد «أبو الفتوح»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن ما يشاع عن نية البنك الأهلي المصري، إصدار شهادات ذات عائد 20% بعد قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة 2%، غير صحيح.

تحريك أسعار الفائدة يكافح التضخم

وأضاف نائب رئيس البنك الأهلي، أن تحريك أسعار الفائدة من شأنه مكافحة التضخم وتهدئة الأوضاع الاقتصادية في السوق المصري، موضحا أن العائد على الشهادة الثلاثية بالبنك الأهلي المصري ثابت دون أي تغيير.

وأشار إلى أن حصيلة الشهادات ذات العائد 18%، بلغت 470 مليار جنيه حتى الآن.