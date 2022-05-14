«مبروك كسبت نقاط مجانية».. آخر طرق النصب باسم البنك الأهلي المصري

حذر البنك الأهلي المصري عملائه من محاولات جديدة لسرقة حساباتهم المصرفية والنصب الإلكتروني، تقوم بها مجموعة من لصوص الإنترنت، عن طريق إرسال رسائل نصية إلى هواتفهم المحمولة، أو إيميلات يتم إخبارهم فيها بحصولهم على نقاط مكافأة يمكن استبدالها بهدايا وجوائز، ولكن يشترط عليهم لاستبدالها إدخال بيانات البطاقة.

«أدخل بيانات الكارت».. آخر ما سيطلبه لصوص الإنترنت قبل سرقة أموالك

وأضاف البنك الأهلي في تحذيراته لعملائه، أنَّ ادعاءات ومحاولات المحتالين لا تتوقف عند هذا الحد، فبمجرد استجابة العميل لطلب لصوص الإنترنت بإدخال بيانات الكارت، يتم الاستيلاء على رصيد البطاقة بالكامل.

البنك الأهلي يحذر عملائه مجددا.. لا تفتحوا لينكات مجهولة

كما حذر أكبر البنوك الحكومية من حيث الأصول، مجددا من طرق أخرى لـ النصب الإلكتروني، وهو طلب لصوص الإنترنت من العميل الدخول على روابط أو لينكات يتم إرسالها لهواتفهم المحمولة عن طريق SMS أو الإيميل، ليتم اختراق أجهزتهم من قبل برامج خبيثة تعمل على جمع المعلومات والبيانات السرية، مثل كلمات المرور الخاصة بالحسابات والبطاقات المصرفية، وبالتالي سهولة سرقة أموالهم.

على عملاء البنك الأهلي حذف الرسائل المجهولة والإبلاغ عنها

شدد البنك الأهلي على ضرورة حذف العميل للرسائل المجهولة بمجرد استقبالها، وكذلك الإيميلات التي يحاول من خلالها لصوص الإنترنت سرقة حساباتهم، وعدم الدخول على أية روابط مجهولة، بل وسرعة الإبلاغ عنها على أرقام خصصها البنك الأهلي للإبلاغ عن محاولات السرقة الإلكترونية.

البنك الأهلي ينفي صحة إرساله نقاط مكافأة لعملائه من أرقام مجهولة

كما أكد «الأهلي المصري» على أنه لن يقوم بإرسال النقاط والمكافآت إلا من خلال برامج وتطبيقات خاصة بالبنك، وعبر حسابات خاصة للعميل، ولن يستخدم أرقاما مجهولة للتواصل مع عملائه.

يشار إلى أنَّ البنك الأهلي المصري يملك أكبر شبكة فروع داخل مصر، بجانب أكبر قاعدة عملاء، مع إصداره في مارس الماضي شهادات إدخار بعوائد تفضيلية تصل إلى 18% ومدتها عام، والتي لاقت إقبالا كبيرا من المدخرين.