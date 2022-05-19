انطلاق مهرجان تل بسطا في الشرقية غداً بحضور مدحت صالح

تنطلق غدا الجمعة فعاليات مهرجان تل بسطا للموسيقى والغناء في دورته الأولى، الذي تنظمه وزارة الثقافة، ممثلة في دار الأوبرا المصرية، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، ممثلة في هيئة تنشيط السياحة بمحافظة الشرقية، على مدار 3 أيام خلال الفترة من 20 حتى 22 مايو الجاري، ويضم فقرات وعروض فنية بحضور عدد من نجوم الغناء والفن.

مشاركة مدحت صالح وعلي الحجار في إحياء المهرجان

ويحيي مهرجان تل بسطا في الشرقية على مدار الأيام الثلاثة، فريق «براس ساوند باند»، والفنان مدحت صالح، بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته، ونجوم الموسيقى العربية بالأوبرا، كل من إيمان عبد الغني، وياسر سليمان، ومحمد الخولي، ومروة ناجي، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة الدكتور مصطفى حلمي، والفنان حازم شاهين وفرقته، والفنان علي الحجار وفرقته.

تشجيع السياحة الداخلية ورفع الوعي السياحي

وقال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن مهرجان تل بسطا يأتي استكمالاً لأوجه التعاون المثمر والبناء بين وزارتي السياحة والآثار والثقافة والمحافظة، لتشجيع السياحة الداخلية ورفع الوعي السياحي والأثري لدى المواطنين.

وتفقد المحافظ أعمال التجهيز الجارية بمنطقة تل بسطا في مدينة الزقازيق، لاستقبال هذا الحدث الثقافي والفني الكبير، الذي ينطلق لأول مرة بمحافظة الشرقية، مؤكدا على ضرورة استغلال كافة الإمكانيات المتاحة لنجاح المهرجان ليخرج بصورة مشرفة تليق بمحافظة الشرقية.

تكثيف أعمال تجهيز مهرجان تل بسطا للموسيقى

ووجه محافظ الشرقية رئيس مركز الزقازيق ورئيس حي أول، بتكثيف أعمال النظافة والتجميل بمداخل المدينة وصيانة الطرق ورفع كفاءتها ومراجعة أعمدة الإنارة استعدادا لاستقبال المواطنين والفرق الفنية المشاركة في الحفل.