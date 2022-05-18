غراب: الشرقية تنتج 30% من قمح مصر.. وطاقة التخزين لدينا 400 ألف طن (فيديو)

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إنّ الشرقية هي سلة الغذاء لمصر، خاصة أن لديها مليون و116 ألف فدان زراعية، زرع منها نحو 850 ألف فدان، موضحًا: «نزرع 423 ألف فدان في المحافظة، بواقع 50% من إجمالي الأراضي المنزرعة»، موضحا أن 30% من إنتاج مصر من القمح يخرج من الشرقية، لافتًا إلى أن المحافظة تتصدر توريد القمح على مستوى الجمهورية في آخر 3 سنوات.

نستهدف زراعة 750 ألف فدان قمح

أضاف غراب، خلال حواره اليوم الأربعاء، مع الإعلامي مصطفى كفافي، في برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية: «في العام الماضي صدرنا نحو 650 ألف طن قمح، وفي العام الحالي نستهدف زراعة 750 ألف فدان، والإنتاجية في هذا العام مميزة للغاية، ونتوقع زيادة التوريد عن العام الماضي»، مؤكدا أنّ مديرية الزراعة لها دور كبير جدا، في الإرشاد والتوعية والمرور المستمر، حتى اختيار السلالات والشتلات.

أماكن بلغت إنتاجيتها 24 إردب للفدان

تابع محافظ الشرقية: «لدينا بعض الأماكن بلغت إنتاجيتها 24 إردب للفدان، وهذا الرقم كبير جدا، حيث كنا نتحدث عن 14 حتى 17 إردب»، لافتا إلى أن هناك أكثر من سبب وراء زيادة الإنتاجية، مثل نوعية الزرعة، والمتابعة المستمرة من وزراة الزراعة واستصلاح الأراضي للمزارعين، وحل مشكلاتهم وتوفير المطلوب من المبيدات والمخصبات.

وأشار غراب، إلى أن وزارة التموين، لعبت دورا كبيرا في هذا الأمر، وأيضا الشركة القابضة للصوامع، حيث أصبح لدى المحافظة 9 صوامع بطاقة تخزينية تفوق الـ400 ألف طن.