فخري الفقي: «حياة كريمة» والمشروعات القومية مستمرة رغم زيادة التضخم

تحدث الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن سعر الفائدة في مصر، والحديث الدائر حول إيقاف المشروعات القومية، قائلا إن مبادرة «حياة كريمة» مستمرة، ولها أولوية كبيرة.

وقال الفقي، إن البنوك الموجودة في مصر تتعامل مع البنك المركزي، الذي يحدد سعر الفائدة على القروض والإيداع، وفيما يخص تسييل الودائع، مبينا أن البنوك تودع من جزء السيولة الموجودة فيها في البنك المركزي، الذي يحدد سعر الفائدة كل فترة، لافتا إلى أن الوديعة 18%، لم تزيد لأن المستفيد بها الأفراد وليس البنوك.

معنى رفع الفائدة

أضاف في برنامج «الحياة اليوم»، على فضائية «الحياة» مساء اليوم، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن البنك المركزي رفع سعر الفائدة بينه وبين البنوك، وليس بين البنوك والأفراد، لافتا إلى أن العائد في الاستثمار للجنيه، سيكون أعلى في الفترة الحالية، للعمل على امتصاص الأموال الموجودة في السوق، لكي يكسب البنك المركزي، ما يؤدي إلى كسر حدة الطلب والتضخم، الذي وصل إلى 15% ليكون أقل من ذلك طوال الشهور المقبلة، مع حركة للعمل على تنزيله إلى 10%.

مصر لا يوجد بها ركود

أوضح رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تخفيض التضخم يجعل الفرد قادر على شراء سلع أكثر، وهذا سيزيد بيع السلع والخدمات الفترة المقبلة، مؤكدا أن شهادة الـ18 تنتهي بعد سنة، ويكون العائد منها شهريا، مؤكدا أن البنك المركزي قد يقترح شهادة جديدة، بفائدة معينة لمدة سنوات مقبلة، وهذا سيجعل الأفراد تضع أموالها في البنك أكثر مع تحويل الدولارات.

ولفت إلى أنه لا يوجد ركود في مصر في الوقت الحالي، وهناك تصور لتحقيق 5.5%، مؤكدا أن مصر ضمن 19 دولة في العالم فقط بعد أزمة كورونا حققت نموا، مشيرا إلى أن مبادرة حياة كريمة، وجهود الدولة، ستفيد في رعاية الطبقات الأكثر احتياجا، متابعا: «الحوار الوطني مهم، والوضع العام أن المشروعات القومية الجارية، تستكمل وفي أولها حياة كريمة، وكذلك المدن الجديدة، لكن في حاجات جديدة تانية ممكن تأجلها، حياة كريمة أولوية عشان بتقرب المسافة بين الريف والحضر».