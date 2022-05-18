مسلم: الحوار الوطني مبادرة راقية يجب استثمارها من كل عناصر المجتمع

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، إن الحوار الوطني الذي دعت إليه الدولة المصرية، سيشعر به المواطن عندما يجد أثناء مشاهدته للشاشات والاستماع لمجرياته، أن هناك أفكار جديدة وحوار راقي، ولا يتضمن أي حديث تافه أو فارغ، بل سيشعر به الجميع عندما يكون توافقي وبه نموذج ديمقراطي حقيقي، إذ أن التباين في الأفكار أمر جيد، موضحًا أن الحوار الوطني في حد ذاته، مبادرة راقية جدًا، ويجب استثمارها من كل عناصر المجتمع للتعبير عن أرائه وأفكاره، «كلنا عاوزين نبني البلد وهذا أمر لا خلاف عليه، فاللي عنده فكرة يقدمها».

الحوار الوطني سيساهم في إثراء الحياة السياسية

أضاف «مسلم»، خلال حواره في برنامج «كلام في السياسة»، مع الإعلامي أحمد الطاهري، الذي يُعرض على شاشة «extra news»، أنه عندما تكون الأفكار عديدة ومتنوعة، وهناك مشاركة كبيرة من المواطنين بالأفكار والمقترحات، يكون أفضل بكثير، ويساهم في إثراء الحياة السياسية، وهناك سنجد أن المواطن في هذه الحالة، سيشعر بقيمة الحوار وأهميته، لما يُنتج من الحوار الوطني من تقييم حقيقي في العديد من القضايا.

لا يمكن الجزم بأن الرأي العام على السوشيال ميديا حقيقي

وعن السوشيال ميديا، أوضح رئيس تحرير جريدة «الوطن»، أن من أبرز العيوب فيها، أنه لا يستطيع لأي شخص أن يفرز الأراء الحقيقية من الموجهة، هناك لجان إلكترونية تعمل باستمرار للتحريض ضد الدولة، «بيبقى الواحد قاعد قدام الجهاز مش عارف مين بيقول إيه، وبعدين شوفنا صفحات بتاعة أكل ووجبات وفي لحظة واحدة قلبت في السياسة»، موضحًا أنه بسبب تلك الأمور لا يجب أن لا نستطيع أن نقول أن الرأي العام على السوشيال ميديا، رأي عام حقيقي، وإلا كانت نتائج الكثير من الانتخابات سواء داخل مصر أو خارجها، تغيرت، وهذا الأمر لا يمنع أن نراعي الآراء على السوشيال ميديا، لكن ليس في كل الأحوال.

السوشيال ميديا أثرت على الكثير من القرارات

تابع الدكتور محمود مسلم، أن السوشيال ميديا أثرت على الكثير من القرارات الحكومية وغير الحكومية الفترة الماضية، عندما شعرت الجهات أن هذا رأي عام حقيقي، وليس مزيف، «كل ما يكون فيه حريات، وكل ما يكون فيه صحف ومواقع تأخذ ثقة وتأخذ مهنية، مفيش حقوق بلا مسئولية، عشان لا نعود مرة أخرى لأيام الفوضى، المهنية هي الرد الوافي على أي شيء، هي اللي تحمي الحرية».