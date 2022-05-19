الشباب والرياضة: 5500 طالب في القوافل التعليمية بقري حياة كريمة بأسيوط وقنا

ضمن «حياة كريمة»، وفرت وزارة الشباب والرياضة، عددا من المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة، ضمن قطار القوافل التعليمية بقري المبادرة الرئاسية في محافظتي أسيوط وقنا، تحت شعار الجمهورية الجديدة والطريق إلي المستقبل، ذلك بالتنسيق مع وزارات التربية والتعليم الفني والأوقاف والتنمية المحلية والأزهر والكنيسة القبطية الارثوذكسية.

مراجعات نهائية لطلاب الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي

من جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن هناك لجنة من الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بالوزارة مع الجهات الشريكة، تتابع لحظيًا تكثيف المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، والتي تجرى فعالياتها اليوم، وتستمر غدًا الجمعة، داخل نطاق قاعات مراكز الشباب والمدارس المخطط لها تنفيذ الفعاليات ،بمشاركة نخبة من الخبراء من المعلمين ذوي الكفاءة المهنية المتخصصين في المواد العلمية والأدبية المختلفة، ومقدمي البرامج التعليمية المتخصصة.

5500 طالب استفادوا من المراجعات

وأشار «صبحي» إلى أن المراجعات استهدفت اليوم، حضور ومشاركة كثيفة لـ5500 طالبًا وطالبة، بواقع مشاركة 3000 بأسيوط، مشاركة 2500 بقنا، ويوجد تواصل دائم مع الأستاذ سيد مصطفى، المشرف العام على القوافل التعليمية.

تفعيل خاصية البث المباشر لكافة المحاضرات

وجدد وزير الشباب والرياضة التوجيه إلى جميع القائمين على التنفيذ، بتفعيل خاصية البث المباشر لجميع المحاضرات، من خلال تطبيق تقنية زووم لجميع الإدارات الفرعية بالمحافظتين لتعظيم الاستفادة للجميع.

70 ألف مستفيد من مشروع القوافل التعليمية

يذكر أن مشروع القوافل التعليمية ضمن حياة كريمة تنفذ فعالياته في 12 محافظة، ويستهدف 70 ألف طالب وطالبة.