«طيارة العالمي» معشوق السائحين بالأقصر.. بدون مؤهل ويتحدث 4 لغات

رغم أن «رجب الطاهر» لا يجيد القراءة والكتابة ولا يحمل أي مؤهل دراسي، إلا أنه يتقن 4 لغات مختلفة، جعلته يحظى بشعبية كبيرة بين السائحين في الأقصر، كما يلقيه أبناء المدينة باسم «طيارة العالمي»، حيث يمكنه الحديث بالإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية، وقليل من اليابانية، فضلاً عن قدرته على الغناء بالفرنسية.

الإقامة بجانب «الكرنك» قربته من السياح

«الوطن» قدمت بثاً مباشراً مع «الطاهر»، البالغ من العمر 69 عاماً، الذي أكد أنه يقيم بجوار معبد «الكرنك»، شمال مدينة الاقصر، مما ساعده في الاحتكاك بالسائحين والتعلم منهم العديد من الكلمات باللغات المختلفة، منذ كان في العاشرة من عمره، مشيراً إلى أنه يجيد الغناء بالفرنسية منذ صغره، حيث ترك المدرسة الابتدائية، وتفرغ لكسب قوته من العمل في السياحة، التي مازال يعمل بها حتى الآن.

شعبية كبيرة لـ«طيارة» بين السائحين بالأقصر

وأضاف «طيارة» أن تعامله مع السائحين بلغاتهم جعلته يتمتع بشعبية كبيرة وسط السائحين المقيمين في الأقصر، ولديه صداقات عديدة من الأجانب في أوروبا وروسيا، وسبق أن أقام لفترة في مدينة «مانشستر» البريطانية، واطلع على الثقافة والعادات والتقاليد الإنجليزية.

حكاية لقب «طيارة».. وراثة من والده «فوريرة»

وعن سبب إطلاق لقب «طيارة» عليه، أوضح «رجب الطاهر» أن والده كان يعمل في أحد الفنادق بمدينة الاقصر، وكان سريعاً جداً في عمله، فأطلقوا عليه لقب «فوريرة»، وتحرف اللقب حتى أصبح «طيارة»، ومن ثم ورث اللقب عن والده، مؤكداً أنه يعتز باسم «طيارة» كثيراً.

وأضاف أن السائحين يتعجبون منه حينما يتحدث معهم بنفس اللهجة وبطلاقة، بينما يرتدي جلباباً صعيدياً، وأضاف: «يقولون لي أين تعلمت وفي أي معهد درست، وعندما يعرفون أنني تعلمت من الاحتكاك بالسائحين وأثناء العمل، يسعدون ويشجعونني كثيراً».

«طيارة» يستخدم الكوميديا بالترويج للسياحة

وأوضح «طيارة» أنه يستغل الكوميديا في الترويج للسياحة، حيث يجذب السائحين من خلال بعض العبارات والحركات المضحكة، ويشرح لهم معالم الأقصر ومزاراتها السياحية والأثرية، مؤكداً أن ذلك واجب وحق على كل شخص يتقن اللغات، خصوصاً العالمية منها.

رابط اللايف

https://fb.watch/d6feiPXZ5e/