 أشرف كابونجا يسحب 3 «تريلات» بوزن 60 طنا.. «المرة الجاية طيارة»

حقق أشرف كابونجا، الملقب بالرجل الخارق، رقما قياسيا جديدا بسحبه 3 سيارات نقل، وزن الواحدة 21 طن تقريبا، في قرية أبو سلطان بمدينة فايد بالإسماعيلية.

واستطاع كابونجا بعد ربط السيارات ببعضها، سحبها على الطريق الرئيسي للقرية وسط حضور عدد كبير من أهالي القرية.

كابونجا: استعد لسحب طائرة خلال أيام

وقال أشرف محروس، الملقب بأشرف كابونجا، إنه يستعد خلال الفترة المقبلة لسحب طائرة داخل ميناء القاهرة الجوي.

واضاف كابونجا في تصريحات لـ«الوطن»، أن عملية التنسيق تمت خلال الفترة الماضية مع وزارة الطيران المدني للتجهيز لعملية السحب والتي ستتم خلال أيام، مشيرا أن الطائرة قد يصل وزنها إلى حوالي 300 طن وهو رقم كبير لم ينجح أي شخص في العالم في تحقيقه من قبل.

كابونجا: كسرت رقم قياسي بسحب 3 سيارات

وتابع كابونجا أنه نجح بسحبه ثلاث سيارات اليوم الجمعة، في تحقيق رقم قياسي جديد لإثبات تفوقه على بطل العالم الهندي، والذي حقق سحب سيارة 13 طنا فقط، مضيفا: «أنا بدأت أخطط للأرقام الكبيرة بعد نجاحي في سحب أول سيارة نقل بوزن 20 طن بسهولة، وشدها بأسناني، وهو ما لم ينفذه أي شخص في العالم».

وأكد «كابونجا» على قدرته على تحقيق عدد لا نهائي من الأرقام القياسية بشرط وجود دعم من وزارة الشباب والرياضة أو أي من الشركات الراعية لتوفير المستلزمات اللازمة لعملية السحب.

كابونجا: فطرت فول وطعمية وأحتاج إلى بروتين يومي

وأوضح أشرف كابونجا أن وجبة الفطار الخاصة به اليوم، كانت عبارة عن طبق فول وبيض، مشيرا إلى أن البروتين لا بد أن يكون متوفر في كل وجباته اليومية، «أنا كل يوم بفطر 60 بيضة و2 لتر لبن، ولازم سمك أو فراخ أو لحمة في كل وجبة سواء في الغذاء أو العشاء، لمنح الجسم الطاقة اللازمة له، وتعويض ما يخرج في التمرين اليومي».

ويعمل «كابونجا» على التمرين بشكل يومي صباحا وظهرا وعصرا، لتدريب الجسم على التحمل، وأيضا لتحمل قوة سحب السيارات التي تزيد عن 20 طنا، بحسب قوله.

كابونجا يؤسس أول فريق مصارعة في مصر

وأسس «كابونجا» أول فريق مصارعة مصري يضم شباب وفتيات، وهو أول فريق مصارعة استعراضي في مصر والوطن العربي وأفريقيا.

وقال إن الاتحاد رغم أنه غير رسمي، إلا أنه نجح في تنفيذ عدد من الدروس في المحافظات، وأيضا في بعض الدول كالأردن خلال فعاليات رياضية هناك، ونجح في تحقيق شهرة واسعة.