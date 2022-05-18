«الإذاعات الإسلامية»: العاصمة الإدارية طفرة معمارية ودولة تكنولوجية حديثة

أعرب الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد الإذاعات الإسلامية، عن امتنان جميع أعضاء الاتحاد والوفود المشاركة من رؤساء التليفزيونات والإذاعات الإسلامية والإعلامين، بالحضور إلى مصر وزيارة الأماكن الأثرية والعاصمة الإدارية ومدينة الإنتاج الإعلامي، والوقوف على آخر المتغيرات الحديثة والتقنية في مجال الإعلام المرئي والمسموع.

انطلاق الدورة العلمية لاتحاد الإذاعات الإسلامية

وجاء هذا على هامش انطلاق الدورة العلمية الدولية لاتحاد الإذاعات الإسلامية بأكاديمية تدريب الائمة التي يقيمها اتحاد الإذاعات الإسلامية بالاشتراك مع وزارة الأوقاف التي تختتم 24 مايو بحفل يُقيمه الاتحاد مع الوزارة ويتم توزيع الشهادات على الخريجين الذين حصلوا على الدورة الأولى من أعضاء اتحاد الإذاعات الإسلامية، وهناك أيضا دورة ثانية في يونيو المقبل، والدورة الثالثة في يوليو لباقي أعضاء اتحاد الإذاعات الإسلامية.

أعضاء الإذاعات الإسلامية يشيدون بالعاصمة الإدارية

وقال المشاركون «25 إعلاميًا يمثلون 21 دولة» خلال زيارتهم للعاصمة الإدارية، إن ما شاهدوه في العاصمة الإدارية طفرة معمارية عملاقة، ودولة تكنولوجية حديثة، وهذه العاصمة تشكل تاريخًا جديدًا لمصر، وتعد أيقونة القرن الحادي والعشرين معماريًّا، وأن مصر غنية بأبنائها، وعريقة بحضارتها ماضيها وحاضرها.

جاء ذلك خلال الزيارة التي نظمتها أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين، اليوم الأربعاء، لمبنى وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة