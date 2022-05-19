زراعة الدقهلية: «فيه حالة رضا ممتازة بموسم القمح من الفلاحين»

قال المهندس فوزي الحضري، وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، إن العام الجاري به موسم رائع في حصاد الأقماح على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن اعتدال المناخ خلال العام الجاري، أدى إلى ظهور كميات كبرى من القمح في الأراضي الزراعية على مستوى الجمهورية.

الحضري: لم نشهد هذه الكمية من القمح منذ 30 عاما

أضاف «الحضري»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «آخر اليوم»، وتقدمه الإعلامية رغدة الشيمي، والمذاع على راديو 9090، أن إنتاجية الفدان زادت بنسبة كبرى، إذ أنه لم يشهد نمو محاصيل للقمح بهذا الكم، إلا قبل 30 عاما، «فيه حالة رضا أكثر من ممتازة، وبصفة عامة على جمهورية مصر العربية».

واستطرد: «في المحافظة عندنا 262 ألف فدان، وتم توريد الأقماح من خلال 36 موقع على مستوى المحافظة، كما لمست حالة رضا لدى المزارعين بسبب زيادة الإنتاجية، وتقييم الأقماح بسعر عادل جدا، بلغ 820 جنيها للأردب، وقام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بزيادة سعر الأردب 60 جنيها أخرى».

ملحمة كبرى من المزارعين

وأوضح أنه يوميا يشهد ملحمة كبرى من المزارعين في المحافظة، من أجل جمع المحصول، إذ أن المواطنين جميعهم امتازوا بالوطنية، «بيحبوا البلد فعلا، ومكنتش متصور هذا الإقبال غير المتوقع، كنا متوقعين إقبال جيد، لكن الإقبال أصبح أكثر من رائع، وجمعنا أكثر من 200 ألف طن في مدة لا تتجاوز الـ16 يوم».