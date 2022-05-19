وزير الزراعة يتابع مع المديريات مستجدات حصاد وتوريد القمح

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا اليوم، مع مديري مديريات الزراعة عبر الفيديو كونفرنس، مؤكدا أهمية المتابعة المستمرة والتواصل مع المزارعين، وتقديم كل التسهيلات الممكنه لهم، مشددا على ضرورة الربط بين المساحات التي تم حصادها والكميات الموردة والتنسيق مع مسئولي وزارة التموين، وكل الجهات المعنية كلٍ في محافظته، ومقارنة الكميات التي يتم توريدها بالمساحات التي تم حصادها بالمستهدفات المطلوبة من كل محافظة.

وزير الزراعة يشيد بوطنية الفلاح المصري

أشاد «القصير»، بوطنية الفلاح المصري، ودعمه لدولته في هذه المرحلة، من خلال حرصه على توريد القمح الذي يعود مرة أخرى للشعب في صورة رغيف خبز مدعم، مشيدا بجهود مديري المديريات وجميع العاملين في الإدارات الزراعية، لتواجدهم الدائم في الحقول مع المزارعين.

وأكد أن الدولة تقدر تماما هذه الجهود خلال هذا الموسم الاستثنائي في حصاد القمح، نظرا للظروف التي يشهدها العالم بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، مشيرا إلى أنه تم حتى الآن توريد 2.25 مليون طن، وطالب العاملين بالمنظومة، بضرورة التواجد مع المزارعين على أرض الواقع، وتقديم كل الدعم للفلاح، وإزالة أي عقبات تواجهه أثناء التوريد.

الشناوي: نعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح

قال الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، إن موسم القمح هذا العام مبشر للغاية، وبلغت المساحة المنزرعة 3.6 مليون فدان، وكانت الظروف المناخية جيدة للغاية، ومن المتوقع أن لا تقل الإنتاجية عن 18 أردب للفدان الواحد.

وأضاف أنه سيتم العمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، برفع كمية التقاوي المنتقاة للموسم الزراعي المقبل، لتصل إلى 181 الف طن بدلا من 80 الف طن العام الماضي.

حضر اللقاء د عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة والدكتور محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات والدكتور محمد القرش معاون وزير الزراعة والمتحدث الرسمي للوزارة.