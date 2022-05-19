حريق هائل يلتهم أكوام «تبن القمح» بسبب «عقب سيجارة» بالدقهلية

تمكنت قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء بمحافظة الدقهلية من السيطرة على حريق هائل، اندلع قبل قليل في قطعة أرض فضاء، تحتوي على كميات كبيرة من «تبن القمح»، المستخدم كعلف للماشية، وذلك بقرية «كفر علام»، التابعة لمركز منية النصر، ورجح صاحب الأرض أن يكون سبب الحريق قيام أحد المارة بإلقاء «عقب سيجارة» مشتعل، وجرى إخطار قسم الأدلة الجنائية لبيان سبب الحريق‎.

نشوب حريق بكمية من تبن القمح

تبلغ لمأمور مركز شرطة منية النصر من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغات بنشوب حريق في كمية من تبن القمح، مشونة داخل قطعة أرض فضاء في قرية «كفر علام»، التابعة لدائرة المركز، دون الإبلاغ عن سقوط أي خسائر بشرية أو إصابات.

السيطرة على الحريق وإخماد النيران

انتقل مأمور وضباط مباحث مركز شرطة منية النصر وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء التي تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماد النيران، وتسبب الحريق في انتشار سحب الدخان الكثيفة في سماء المنطقة.

وبالفحص تبين احتراق كميه من «تبن القمح»، بقطعة أرض فضاء على مساحة فدان تقريباً، خارج الكتلة السكنية، ملك «السيد أحمد السيد مصطفى»، 68 سنة، بالمعاش، ومقيم بذات القرية.

وبسؤال مالك الأرض، في محضر التحقيقات، رجح أن يكون سبب الحريق قيام أحد المارة بإلقاء «عقب سيجارة» مشتعل، ولم يتهم أحداً بعينه بالتسبب في ذلك.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة بالواقعة التي أمرت بانتداب قسم الأدلة الجنائية لبيان سبب الحريق، وكلفت وحدة مباحث المركز بالتحري حول الواقعة وملابساتها.