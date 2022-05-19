إصابة 2 في سقوط «بلكونة» الطابق الخامس على سيارة بالإسكندرية (صور)

أصيب شخصان بإصابات طفيفة، مساء اليوم الخميس، إثر انهيار «بلكونة» شقة في الطابق الخامس، بأحد العقارات في شارع «إسكندر إبراهيم»، بمنطقة ميامي بحي المنتزه أول بالإسكندرية، على سيارة تصادف تواجدها أسفل العقار.

التفاصيل الكاملة لانهيار شرفة في الإسكندرية

تلقى قسم شرطة المنتزه أول بلاغاً يفيد بسقوط شرفة شقة بالدور الخامس، في العقار رقم 42 شارع «إسكندر إبراهيم»، مما أسفر عن إصابة شخصين، وعلى الفور، انتقل ضباط القسم وسيارة الإسعاف وعدد من مسئولي حي المنتزه أول إلى موقع البلاغ.

انهيار شرفة في الإسكندرية

وتبين من الفحص والمعاينة أن العقار المشار إليه، مكون من 10 طوابق، مأهول بالسكان، وانهيار شرفة شقة بالطابق الخامس على سيارة ملاكي تصادف وقوفها أسفل العقار في الإسكندرية.

أسفر الحادث عن إصابة كل من «وفاء أ. م.» 46 سنة، و«عادل س. أ.»، 50 سنة، ليبي الجنسية، بهبوط في الضغط، وتلقيا العلاج اللازم داخل سيارة الإسعاف، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة بمعرفة قسم شرطة المنتزه أول، للعرض على النيابة العامة للتحقيق.

المارة فوجئوا بانهيار بكونة من الدور الخامس

وقال «محمد السيد»، شاهد عيان، إنه أثناء سيره في الشارع، وبينما كان هناك عدد كبير من المارة، فوجئوا بانهيار أجزاء من العقار، حيث هرع المارة بعيداً، إلا أن إحدى السيارات كانت متوقفة أسفل العقار، سقط عليها بعض الحجارة، مما تسببت في حدوث تلفيات بالسيارة، وإصابة شخصين أحدهما مواطن عربي.