القصة الكاملة لقاتل كاهن الإسكندرية من بدايتها حتى إحالة أوراقه للمفتي

أثارت واقعة قتل كاهن الإسكندرية اهتمامًا كبيرًا لدى جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في انتظار الثأر وحكم المحكمة على المتهم بقتل أرسانيوس وديد، كاهن كنيسة السيدة العذراء بكرموز، ليُسدل الستار اليوم على القضية بأكملها بإحالة أوراق قاتل كاهن الإسكندرية إلى فضيلة المفتي، وتستعرض «الوطن» القصة الكاملة لمقتل كاهن الإسكندرية منذ بدايتها وحتى اليوم.

الهجوم بسلاح أبيض على كاهن الإسكندرية القمص أرسانيوس وديد

حسب بيان سابق للكنيسة الأرثوذكسية بالإسكندرية وشهود العيان، فإن القمص أرسانيوس وديد كاهن كنيسة السيدة العذراء بكرموز أثناء خروجه من أحد الشواطئ في محافظة الإسكندرية وتحديداً في يوم 7 من شهر أبريل الماضي، برفقة عدد من الشباب، كانوا جميعًا في رحلة ترفيهية، وكان متجهًا إلى «الأتوبيس» السياحي، وفوجئ الجميع بشخص مسن يعتدي عليه بسلاح أبيض، وطعنه 3 طعنات من ضمنها طعنة في الرقبة مباشرة.

سائق «الأتوبيس» السياحي يحاول إنقاذه

وبعد هجوم الرجل المسن على القمص أرسانيوس حاول على الفور سائق الأتوبيس السياحي إنقاذ الكاهن، ليتوجه إليه الجاني محاولًا طعنه هو الآخر، ولكن السائق استطاع الإمساك به، وتم التحفظ عليه لحين وصول قوات الشرطة.

كاهن الإسكندرية يفارق الحياة

تم القبض على الجاني من جانب أجهزة الأمن، بالتزامن مع نقل القمص أرسانيوس وديد إلى أحد المستشفيات في منطقة سيدي جابر، وهناك حاولوا إنعاش قلبه لكنه لم يستجب وفارق الحياة.

إيداع المتهم تحت الملاحظة الطبية

وفي اليوم التالي، أمرت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، مع إيداعه تحت الملاحظة الطبية في أحد المستشفيات العامة التي تكون متخصصة في علاج الأمراض النفسية والعصبية من أجل بيان حقيقة ما يدعيه المتهم خلال استجوابه بأنه لديه معاناة سابقة من الأمراض النفسية التي تفقده السيطرة على نفسه وأفعاله.

النائب العام يأمر بسرعة التحقيقات في واقعة قتل كاهن الإسكندرية

كما أمر على الفور النائب العام المستشار حمادة الصاوي بسرعة الانتهاء من التحقيقات في هذه الواقعة، عن طريق بيان نشرته النيابة العامة، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

إحالة أوراق قاتل كاهن الإسكندرية إلى المفتي

وفي يوم 14 من مايو الجاري كانت أولى الجلسات لمحاكمة المتهم في واقعة قتل اريانيوس وديد كاهن كنيسة السيدة العذراء، وجرى تأجيل القضية إلى اليوم، ومنذ ساعات قليلة، قررت محكمة جنايات الإسكندرية إحالة أوراق المتهم إلى فضيلة مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي في الحكم بإعدامه، كما حددت أيضًا جلسة يوم 11 يونيو القادم من أجل النطق بالحكم.