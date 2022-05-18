عاجل.. إحالة أوراق المتهم بقتل كاهن الإسكندرية لمفتي الجمهورية

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، قبل قليل، إحالة أوراق المتهم بقتل القمص أرسانيوس وديد رزق الله، كاهن كنيسة السيدة العذراء بكرموز، إلى فضيلة مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي في الحكم بإعدامه، وحددت المحكمة، خلال جلستها اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار وحيد صبري، رئيس الدائرة 22، جلسة 11 يونيو المقبل للنطق بالحكم.

تفاصيل جلسة المحكمة اليوم

واستمعت محكمة جنايات اسكندرية، خلال جلسة اليوم، إلى كلمة النيابة، ودفاع المتهم، فضلاً عن تفريغ كاميرات المراقبة لبوابات الشاطئ، محل حدوث الواقعة.

أحداث القضية ومقتل الكاهن

ترجع أحداث القضية إلى يوم 7 أبريل الماضي، عندما تلقى قسم شرطة المنتزه أول بلاغاً يفيد بتعدي أحد الأشخاص على القمص أرسانيوس وديد، كاهن كنيسة العذراء بكرموز، طعناً بسلاح أبيض، أمام بوابة شاطئ «إسحاق حلمي»، ما أسفر عن وفاته.

وكشفت معاينة النيابة لمسرح الجريمة عن وجود آثار دماء، كما تبين وجود 3 كاميرات مراقبة مثبتة أعلى ثلاث بوابات لشاطئ «إسحاق حلمي»، الذي حدثت الواقعة في محيطه بمنطقة سيدي بشر.