تعيين 3648 شابا منهم 78 قادرون باختلاف في الإسكندرية

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إنّ مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسكندرية، عيّنت 3648 شابا، منهم 78 قادرون باختلاف، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل»، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وعددهم 6235 راغب عمل، منهم 159 قادرون باختلاف، فضلا عن توفير 527 فرصة عمل بشركات مدن المحافظة متاحة أمام الشباب لشغلها.

227 محضرا للمنشآت المخالفة للسلامة والصحة المهنية

وأوضح سعفان، أنّ مديرية القوى العاملة، انتهت في مجال التفتيش في مجال السلامة والصحة المهنية على 260 منشأة، دوري، وعمل 26 حملة تفتيشية عادية ونوعية، وأسفر عن تحرير 227 محضرا للمنشآت المخالفة للسلامة والصحة المهنية بعد إعطائها المهلة القانونية لإزالة المخالفات، وإعطاء مهلة لـ168 منشأة أخرى لتوفيق أوضاعها، وبحث 86 شكوى في نفس المجال، وجرى استيفاء 37 منها، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد 49 شكوى.

وأشار ياسر سعيد، مدير المديرية، في تقريره للوزير عما تم إنجازه خلال أبريل الماضي، إلى أنّ المديرية تلقت 133 شكوى جديدة، إضافة إلى 118 شكوى مرحلة من شهر مارس، وجرى بحث 146 شكوى منها، وتبقى 105 شكوى تحت البحث والدراسة.

تفتيش 456 منشأة

أما في مجال التفتيش العمالي، انتهت المديرية من التفتيش على 456 منشأة، وعمل 37 حملة تفتيشية شاملة نهارية وليلية، وأسفر عن تحرير 150 محضرا، وعمل ندوة توعية، فضلا عن استخراج 1187 شهادة قياس مستوى المهارة، و1542 رخصة مزاولة الحرفة.

وتابع مدير المديرية، أنه في مجال تراخيص عمل الأجانب قامت المديرية بتجديد 88 ترخيصا، واستخراج تراخيص لأول مرة لـ23 أجنبيا، وتلقي 8 طلبات ترخيص لأول مرة، و17 طلب تجديد ما زالت تحت البحث، وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التي تنظم تشغيل الأجانب على أساس عدم مزاحمة العمالة الوطنية، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات.

أما في مجال التدريب المهني، انتهت المديرية من دورة تدريبية في وحدة التدريب المتنقلة والتدريب التحويلي لـ10 متدربات.