عاجل.. اخلاء سبيل المتهم بالتعدي على فرد امن كومبوند المعادي

أكد أحمد عاشور المحامي لـ«الوطن» أن جهات التحقيق بالمقطم أخلت سبيل موكله، المتهم بالتعدي على فرد أمن كومباوند المعادي، وذلك بعد أن قضت محكمة جنوب القاهرة ببراءة المتهم، بعد أن تم التصالح مع فرد الأمن المعتدى عليه، وجرى إنهاء إجراءات إخلاء سبيله من قسم شرطة المقطم.

وتابع عاشور أن انقضاء الدعويين الجنائية والمدنية في الواقعة الشهيرة، إن المجني عليه تنازل «لوجه الله»، دون أي مقابل.

محامي المتهم: «مفيش رحلات حج ولا عمرة»

كما نفى «عاشور» في لقاء مع «تلفزيون الوطن»، وجود رحلات عمرة أو تلقي فرد الأمن مبالغ مالية من قبل المتهم للتنازل، موضحًا: «تنازل لوجه الله تطوعاً منه»، مضيفًا أن الركن المادي في جريمة استعراض القوة من جانب المتهم لم يتحقق في الواقعة.

ومنذ ڛاعات قليلة ماضية قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة في زينهم، أمس الخميس ببراءة المتهم بالتعدي على فرد أمن بالضرب والسب واستعراض القوة ضده، داخل كمبوند بالمعادي، وانقضاء الدعوى الجنائية، بعدما جرى التصالح بين المتهم والمجني عليه.