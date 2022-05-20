وزير التعليم يوجه نصيحة للغشاشين.. وينشر صور محاضر غش لبعض الطالبات

وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نصيحة لمن يحاولون الغش في الامتحانات، وذلك بعدما رصدت كاميرات المراقبة بعض الطالبات أثناء تصوير الامتحانات محاولة منهم للغش.

نصيحة لمن يحاولوا الغش

وتحت عنوان «نصيحة لمن حاولوا وما زالوا يحاولون الغش في الامتحانات» قال وزير التربية والتعليم، وذلك عبر منشور له على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «تتابع الوزارة حالات الغش عن طريق استخدام اجهزة المحمول وتصوير الامتحانات داخل اللجان سواء الورقية أو الإلكترونية ونعلم الأماكن واللجان والأسماء وأرقام الجلوس لكل من حاول الغش، وسوف نطبق قانون الغش الجديد على كل من ثبت قيامه بهذا».

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أنه سيتم معاقبة المسؤولين عن هذه اللجان أيضًا: «وكذلك سوف يتم معاقبة المسؤولين في هذه اللجان والذين اخفقوا في عملهم أو ساعدوا على هذا».

ونشر شوقي صور لمحاضر غش تم تحرريها ضد الطالبات مع صور لهم أثناء الغش: «أرفق لحضراتكم نماذج لما اقول ولدينا المئات من هذه التقارير في اللجان وكذلك تقارير رواد تليجرام، ونحن ما نزال نعتقد ونتمنى أن هؤلاء قلة قليلة من الطلاب والإداريين ولكنهم يهدرون قيمة عمل المجتهدين ويتسببون في ضرر كبير لمصداقية التعليم المصري ولذلك وجب تطبيق القانون عليهم».

ويؤدي طلاب الصف الأول الثانوي العام، يوم السبت المقبل، امتحانات مواد الفيزياء والفلسفة والمنطق ورقياً في المدارس وإلكترونيا على أجهزة التابلت.