عاجل.. التعليم تعلن زيادة معدلات صرف أيام المكافآت بامتحانات الدبلوم

وافق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على زيادة معدلات صرف مكافأة أيام المندوبين للجان سير امتحانات الدبلومات الفنية، وهم رئيس لجنة السير والمراقب الأول ومراقب الكنترول ومراكز توزيع الأسئلة ومراكز تجميع الإجابات بواقع اليوم بيوم واحد.

وأضاف «شوقي» في خطاب موجه للمديريات والإدارات التعليمية، أنه بالنسبة لرئيس لجنة السير والمراقب الأول ومراقب الكنترول ومراكز توزيع الأسئلة ومراكز تجميع الإجابات للمناطق النائية، تحسب أيام العمل الفعلية بواقع اليوم بخمسة أيام بدلاً من أربعة أيام وتحسب أيام التحضير أيام عمل فعلية وأيام الفراغ بواقع اليوم بيوم واحد.

حساب أيام العمل الفعلية بواقع اليوم بأربعة بدلا من ثلاثة

ونوه إلى أنه بالنسبة للمراقبين والملاحظين وعضو لجنة الإدارة وأعضاء الأمن وعضو الشؤون القانونية للمناطق النائية، تحسب أيام العمل الفعلية بواقع اليوم بأربعة أيام بدلا من ثلاثة أيام وتحسب أيام التحضير أيام عمل فعلية وأيام الفراغ بواقع اليوم بيوم واحد.

حساب اليوم بيومين للعمال بلجان السير

وأوضح الدكتور طارق شوقي، أنه بالنسبة للعمال بلجان السير، تحسب أيام العمل الفعلية بواقع اليوم بيومين، وتحسب أيام التحضير أيام عمل فعلية وأيام الفراغ بواقع اليوم بيوم واحد، مؤكدا أنه بالنسبة لمعاوني عمال تقدير الدرجات تحسب أيام تقدير الدرجات بواقع اليوم بيومين بدلاً من يوم واحد بحد أقصى ثلاثة أيام وتحسب أيام التحضير أيام عمل فعلية وأيام الفراغ بواقع اليوم بيوم واحد.