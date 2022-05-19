عاجل.. توجيهات عاجلة من «التعليم» بشأن امتحانات الدبلومات الفنية

خاطبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جميع المديريات والإدارات التعليمية والمدارس بشأن الإستعدادات الجارية بقطاع التعليم الفني والخاصة بأعمال امتحانات الدبلومات الفنية «صناعي – زراعي - تجاري – فندقي» للدور الأول لعام 2022 حيث تبدأ الامتحانات العملية والمعملية اعتبارا من يوم السبت الموافق 21 مايو الجاري والامتحانات التحريرية سوف تبدأ اعتبارا من يوم السبت الموافق 28 مايو، وسيتم استكمال الامتحانات العملية والمعملية، ومهمات التقييم النهائي لطلاب البرامج المطورة عقب الامتحانات التحريرية وحتى يوم السبت الموافق 18 يونيو 2022.

تشكيل غرفة عمليات بالمديريات التعليمية بالمحافظات

وقالت الوزارة في خطابها، يتم تشكيل غرفة عمليات بالمديريات التعليمية أثناء امتحانات الدبلومات الفنية «العملية والمعملية – التحريرية»؛ لمتابعة سير الامتحانات العملية والمعملية - التحريرية؛ لحل المشكلات التي تعوق سير امتحانات الدبلومات الفنية على أن تشكل هذه الغرفة من مدير المديرية ومدير عام التعليم الفني ومسؤول أمن المديرية ومسئول الاستراحات وعمومی کل نوعيات التعليم الفني «صناعي – زراعي - تجاري - فندقي» وضابط من مديرية الأمن والعضو المعني بالتطوير التكنولوجي وممثل عن وزارة الصحة.

متابعة وصول الأسئلة إلى مقار لجان سير أعمال الامتحان

ونوهت وزارة التربية والتعليم، بأن هذه الغرفة تكون مسئولة عن متابعة وصول الأسئلة إلى مقار لجان سير أعمال الامتحان ومتابعة عودة كراسات الامتحان حتى وصولها لمقرات لجان النظام والمراقبة ومتابعة أعمال مراكز توزيع الأسئلة، وتجميع كراسات الإجابة الواقعة في نطاق المديرية التعليمية ومتابعة حسن سير العمل بلحان سير الامتحان والعمل على حل كافة المعوقات التي تواجه العمل ومتابعو شكاوي الاستراحات من الممتحنين في نطاق المديرية التعليمية.

وشددت وزارة التربية والتعليم، على ضرورة تواجد جميع الأعضاء المشاركين في الغرفة اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 20 مايو طبقا لجداول الامتحانات المعلنة.