مصدر بـ«التعليم» يكشف مصير الطلاب بعد تبديل امتحاناتهم بالثانوية

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، مصير الطلاب الذي تم تبديل امتحاناتهم للصفين الأول والثاني الثانوي، بسبب خطأ ارتكبته بعض المدارس والإخصائيين التكنولوجيين بالإدارات، وتعديل بيانات الطلاب في اللغة الأجنبية الأولى والثانية والتخصص والشعبة بعد الوقت المحدد، دون إبلاغ الوزارة، بالتزامن مع امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام.

رفع مذكرة تفصيلية للوزير لاتخاذ القرار النهائي

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّه سيتم رفع مذكرة تفصيلية للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حول تفاصيل وأسباب ما حدث؛ للحفاظ على حقوق الطلاب، وسيتم اتخاذ القرار المناسب بشأنهم.

نجاح الطلاب بالدرجة الكامة أو إعادة الامتحانات

وأشار المصدر، إلى أنّ القرار سيكون إعادة هذه الامتحانات مرة أخرى، أو النجاح في هذه المواد بالدرجة الكاملة، مؤكدًا أنّه صاحب القرار النهائي في هذا الشأن، بعد عرض المذكرة التفصيلية.

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قررت فتح تحقيق عاجل، مع عدد من مسؤولي الإحصاء بعدد من المدارس الثانوية، وبعض المسؤولين بالإحصاء الإدارات التعليمية، بسبب تعديل في بيانات بعض الطلاب فيما يخص «الشعبة والتخصص واللغة الأجنبية الأولى والثانية» بعد الموعد المحدد ودون إبلاغ وزارة التربية والتعليم.

وقالت وزارة التربية والتعليم، في منشور لها، إنّه سيتم التحقيق معهم بسبب إهمالهم أعمال سير الامتحانات الإلكترونية للصف الأول والثاني الثانوي، والذي تسبب في حدوث ضرر بالغ للطلاب.

وفي السياق نفسه، أدى طلاب الصف الثاني الثانوي، اليوم الخميس 19 مايو، امتحان مادة الجبر والتفاضل وحساب المثلثات ورقيًا وإلكترونيًا في لجان مؤمنة ومجهزة تكنولوجيا.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنّ نسبة أداء امتحان الجبر والتفاضل وحساب المثلثات 99.98%، حيث حضر اليوم الامتحان 584 ألفًا و222 طالبًا، وتغيب عن أداء الامتحان 2404 طلاب.