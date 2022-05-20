لجنة لترسيم الحدود بين أذربيجان وأرمينيا.. و«لندن» ترسل المهاجرين إلى رواندا

شهد عدد من الدول خلال الساعات القليلة الماضية، أحداث متتالية كان أبرزها توصل «باكو ويريفان»، إلى اتفاق حول تشكيل لجنة لترسيم الحدود بين البلدين، فيما شهدت بوركينافاسو هجومين، أسفرا عن مقتل 11 من جيش البلاد.

وأعلنت تركيا، أن «باكو» و«يريفان»، توصلتا لاتفاق حول تشكيل لجنة لترسيم الحدود الثنائية بين أذربيجان وأرمينيا خلال اجتماع في العاصمة البلجيكية «بروكسل»، وقال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، إنه أبلغ نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن ونظرائه الآخرين بضرورة تشجيع أرمينيا أكثر في الاستجابة إلى المقاربة الحسنة تجاه أذربيجان، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

جيش بوركينافاسو: مقتل ما لا يقل عن 15 إرهابيا

وشن مسلحون، أمس الخميس، هجومين، شمال وشرقي بوركينافاسو، وأعلن جيش البلاد، مقتل 11 من جنوده وإصابة 20 آخرين بهجوم على قاعدة مادجوري العسكرية شرقي البلاد، فيما أشارت «هيئة الأركان العامة» في بيان، إلى مقتل ما لا يقل عن 15 إرهابيا، فيما أسفر هجوم آخر استهدف حافلة للركاب شمال البلاد عن مقتل مدني وإصابة 12 آخرين.

بدورها، واجهت رواندا وبريطانيا، وكالتين تابعتين للأمم المتحدة انتقدتا بشدة خطتهما المثيرة للجدل التي تتوقع لندن بموجبها إرسال بعض طالبي اللجوء من أراضيها إلى «كيجالي».

وكان مسؤولو منظمة «الأمم المتحدة» ومنتقدون آخرون، أثاروا مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان، وحذروا من أن مثل هذه الخطوة تتعارض مع الاتفاقية الدولية للاجئين، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي أبريل الماضي، قال مسؤولون بريطانيون، إنهم سيرسلون المهاجرين الذين يصلون إلى البلاد بشكل غير قانوني، إلى رواندا، وهناك ستتم معالجة طلبات لجوء المهاجرين، وإذا نجحت، سيظل المهاجرون هناك.

وأشارت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، إلى أن بلادها شهدت دخول أكثر من 20 ألف شخص بشكل غير قانوني خلال 2021.

الخارجية الأمريكية: «واشنطن» تعمل على توسيع المسارات القانونية للهجرة

من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن بلاده تسعى إلى سياسات الهجرة التي ترتكز على حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية وسيادة الدولة، مشددا في كلمة خلال منتدى مراجعة الهجرة الدولية الأول في نيويورك، على التزام بلاده بالشراكة مع المجتمع المدني، والحكومات، والقطاع الخاص، والمؤسسات الدولية مثل الأمم المتحدة لمواجهة هذا التحدي.

وأكد بلينكن، أن الولايات المتحدة، تعمل على توسيع المسارات القانونية للهجرة، بما في ذلك تخصيص أكثر من 50000 تأشيرة عمل مؤقت؛ إضافية هذا العام، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».