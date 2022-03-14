كمين يستهدف القوات في بوركينافاسو.. وإيران تفكك خلية مسلحة جنوب البلاد

شهدت عدد من الدول خلال الساعات القليلة الماضية، عدة حوادث، أبرزها مقتل 13 عنصرا من الدرك بكمين قرب تاباركو شمال بوركينافاسو، فيما ألقت القوات الأمنية العراقية، القبض على متهمة بالاتجار في البشر بالعاصمة «بغداد».

مقتل 13 عنصرا من الدرك في كمين قرب تاباركو شمال البلاد

في بوركينافاسو، قُتل 13 عنصرا من الدرك، في كمين قرب تاباركو شمال البلاد وقال مصدر أمني لوكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، إن فريق من درك بلدة دوري سقط في كمين نصبه مسلحون بعد ظهر أمس، بمحيط تاباركو، مشيرا إلى أن الكثيرين ما زالوا في عداد المفقودين.

وفي العراق، أعلنت خلية الإعلام الأمني، القبض على متهمة بالاتجار في البشر ولص سرق 8 ملايين دينار «5500 دولار»، في عاصمة البلاد «بغداد»، فيما ضبطت السلطات الأمنية في السودان، كميات كبيرة من الحشيش في سيارة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم»، الإخبارية الروسية.

وفي تونس، أصدر القضاء، أمس الأحد، أحكاما بالسجن لأربعة شباب من دولة عربية على إثر تورطهم في بيع وثائق الجنسية إلى أشخاص خارج تونس.

إيران تعلن تفكيك خلية مسلحة مكونة من 3 أشخاص في خوزستان

وفي إيران، أعلنت السلطات الأمنية، تفكيك خلية مسلحة مكونة من 3 أشخاص «إيرانيان وأجنبي»، في محافظة خوزستان الواقعة جنوبي البلاد، والعثور على أسلحة بحوزة عناصرها، لدى محاولتهم دخول إيران من المنطقة الجنوبية الغربية لمحافظة خوزستان.

الجزائر ولبنان يمنعان تصدير منتجات استهلاكية

وفي الجزائر، وجّه رئيس البلاد، عبدالمجيد تبون، بمنع تصدير كل ما تستورده الجزائر من منتجات استهلاكية، كالسكر والمعجنات والزيت والسميد، وكل مشتقات القمح، وكلف «تبون»، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، وزير العدل بإعداد مشروع قانون يُجرم تصدير المواد غير المنتجة محليا، باعتباره عملا تخريبيا للاقتصاد الوطني، فيما أعلن لبنان منع تصدير لائحة طويلة من السلع والمنتجات الغذائية المُصنعة محليا في إطار رؤية بعيدة المدى للمحافظة على حد مطلوب من المخزون الاستراتيجي.

وتضمنت لائحة المواد المقرر منع تصديرها من لبنان «اللحوم الطازجة، والمنتجات السمكية والبطاطا المصنعة والمحفوظة والخضار والفواكه المصنعة والمحفوظة والزيوت الغذائية ومشتقات الحليب والخبز والحلويات الطازجة».