كيفية الاستعلام عن نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا: راجع إيميلك في الـ6 صباحا

عمليات بحث عديدة شهدها محرك جوجل فيما يتعلق بكيفية الاستعلام عن نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا، إذ أنّ الولايات المتحدة الأمريكية تسمح فقط لـ55 ألف شخص من كل الدول المسموح لهم بالتسجيل حول العالم من الهجرة إليها بتلك الآلية، وهو الأمر الذي دفع قطاع كبير إلى البحث عن كيفية الاستعلام عن نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا، أملاً في الحصول على فرصة للهجرة.

كيفية الاستعلام عن نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا

وتوضح «الوطن» في السطور التالية أبرز الخطوات عن كيفية الاستعلام عن نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا:

- في البداية يجب على المتقدم الدخول على رابط https://dvprogram.state.gov/.

- تليها خطوة الضغط على فحص الحالة.

- ثم بعد ذلك الضغط على أيقونة استكمال.

- يجب على المتقدم كتابة رقم التأكّيد وتاريخ الميلاد وإدخال كل البيانات المطلوبة.

- الضغط على زر إرسال.

انتظار رسالة قبول الهجرة العشوائية لأمريكا

عقب الانتهاء من عمليات الإدخال يجب على الشخص الذي بحث عن كيفية الاستعلام عن نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا فحص بريده الإلكتروني بداية من الساعة 6 صباحاً بتوقيت القاهرة و12 بتوقيت واشنطن، وذلك لاستلام رسالة قبول طلب الهجرة العشوائية لأمريكا.

يشار إلى أنّ الولايات المتحدة الأمريكية تعاني من نقص في اليد العاملة يغذيه جزئيًا انخفاض في الهجرة، الذي توقف خلال جائحة فيروس كورونا المستجد، جاء ذلك بعد أن تراجعت الهجرة إلى الولايات المتحدة خلال فترة إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ثم توقفت تقريبًا تمامًا لمدة 18 شهرًا خلال جائحة الفيروس التاجي، لتستيقظ البلاد على نقص العمالة المهاجرة.

وفقًا لبعض التقديرات، يقل عدد المهاجرين في الولايات المتحدة بمقدار 2 مليون مهاجر عما كانت ستحصل عليه لو بقيت الوتيرة على حالها، مما يساعد على تعزيز اندفاع يائس للعمال في العديد من القطاعات، من تعليب اللحوم إلى بناء المنازل، وهو ما يسهم أيضًا في نقص الإمدادات وزيادة الأسعار.