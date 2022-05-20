زيدان: المتحف المصري الكبير سيكون الهدية الأفضل التي تقدمها مصر للبشرية

قال الدكتور عيسى زيدان، مدير عام الترميم ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير، إنّ المتحف سيكون أكبر هدية تقدمها مصر للبشرية والعالم كله، موضحًا أنه سيخطف كل الأنظار والافتتاح قريبا.

وأضاف «زيدان»، في مداخلة هاتفية ببرنامج 8 الصبح، عبر شاشة DMC، من تقديم الإعلامية هبة ماهر، أنّه واحد من أعظم المتاحف على مستوى العالم، حيث وصل العمل فيه إلى مراحل متقدمة مثل نقل الآثار وترميمها ووضع الآثار داخل القاعات: «انتهينا من وضع آثار الفرعون الذهبي توت عنخ أمون في أماكنها بما يقرب من 95%».

قاعات من الأفضل في العالم

وتابع مدير عام الترميم ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير، أنّ المتحف لديه قاعات تصنف على أنها من الأفضل في العالم، موضحًا: «لدينا أكثر من 5600 قطعة أثرية للملك توت عنخ آمون، وتم نقل 5400 منها ولم يتبقَ سوى 200 قطعة أثرية موجودين في متحف التحرير، وسيتم نقلها قبل الافتتاح بوقت كافٍ».

قاعات العرض الرئيسية

وأردف الدكتور عيسى زيدان مدير عام الترميم ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير: «بالنسبة إلى قاعات العرض الرئيسة، فنحن على وشك وضع الآثار بها، ويتميز المتحف بأنه أيقونة في العالم ويتفرد بأشياء غير موجودة في أي متحف أخر، منها المسلة المعلقة التي تزين الواجهة الرئيسة للمتحف الخاصة بالملك رمسيس الثاني، ثم يدخل الزائر إلى البهو العظيم وتمثال رمسيس والدرج العظيم الذي يعرض ملوك مصر، وكل ذلك ليس موجودا في أي مكان حول العالم».