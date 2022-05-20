بملابس بيضاء.. زوجة وشقيقات القمص أرسانيوس يشاركن في قداس الأربعين

أقامت كنيسة السيدة العذراء والقديس بولس الرسول بكرموز، صباح اليوم الجمعة، قداس الأربعين على روح القمص أرسانيوس وديد، راعي الكنيسة الذي لقى مصرعه على يد مسن متطرف في أبريل الماضي، والذي أحالت محكمة جنايات الإسكندرية أوراقه إلى فضيلة المفتي منذ يومين.

وحضر القداس زوجته وشقيقاته والآباء الكهنة الذين خدموا معه منذ عام 2014، وسط حضور شعبي كبير للغاية امتلأت معه جوانب الكنيسة والفناء والأدوار العليا، بالإضافة إلى تأمين أمني شديد بمحيط الكنيسة.

تفاصيل مقتل كاهن إسكندرية

وترجع أحداث الواقعة إلى يوم 7 أبريل الماضي، عندما تلقى قسم شرطة المنتزه أول بلاغا يفيد تعدي شخص على القمص أرسانيوس وديد، كاهن كنيسة العذراء بكرموز، طعنا بسلاح أبيض أمام بوابة شاطئ إيناس حقي، ما أدى لوفاته.

وأصدرت الكنيسة بيانا وقت وفاة كاهن الإسكندرية، ووصفته بـ«الشهيد»، فيما نعاه البابا تواضروس الثاني قائلا: «نودعه في هذه الأيام المقدسة من الصوم الكبير، لكي يعيد بالقيامة المجيدة مع المسيح يسوع القائم، ويكون مُصليًا وشفيعًا لنا في السماء».

القمص أرسانيوس وديد.. 27 سنة خدمة

ورحل القمص أرسانيوس وديد، كاهن الإسكندرية، عن عالمنا عن عمر يناهز 56 عاما، حيث أنه من مواليد 1966، وسيم كاهنًا بيد المتنيح البابا شنودة الثالث في 16 يونيو 1995، ونال درجة القمصية في أكتوبر 2021، أي منذ 7 أشهر ،وذلك بيد البابا تواضروس الثاني.

قضية مقتل كاهن الإسكندرية

وكانت محكمة جنايات الإسكندرية، الدائرة 22، برئاسة المستشار وحيد صبري، قضت في جلسة يوم الأربعاء الماضي، بإحالة أوراق المتهم بقتل القمص أرسانيوس وديد رزق الله، كاهن كنيسة السيدة العذراء بكرموز في الإسكندرية، إلى فضيلة مفتي الجمهورية، على أن يتم البت في الحكم بجلسة 11 يونيو المقبل.

ويأتي ذلك بعدما قررت المحكمة تغيير القيد والوصف من القتل العمد إلى تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد بغرض إرهابي، وذلك بناء على طلب المحامين بالحق المدني وتوصية النيابة العامة في مرافعتها.