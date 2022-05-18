النيابة تطالب بتوجيه تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار لقاتل كاهن الإسكندرية

طالبت النيابة العامة، بتعديل القيد والوصف في قضية مقتل كاهن الإسكندرية، بإضافة وصف «سبق الإصرار والترصد» إلى جانب «القتل العمد»، ضمن الاتهامات الموجهة لقاتل القمص أرسانيوس وديد، مؤكدة أنّ المتهم ارتكب جريمته بباعث إرهابي في ذلك التوقيت، وذلك بعد سؤال أسرته في أسيوط، حيث تبيّن ارتباطه بجماعة إرهابية.

اتهامات النيابة لقاتل كاهن الإسكندرية

وتبع ذلك المطلب تصفيق حاد من قبل من كانوا في قاعة المحكمة، فيما ردد المتهم: «حسبي الله ونعم الوكيل»، وأكدت النيابة العامة، أنّها لم تجد أي دليل نفي للتهمة عن المتهم، وأنّ أدلة الإثبات طوقت عنقه، موضحة أنّ المتهم حاول اللجوء إلى حيلة إصابته باضطرابات نفسية منذ نحو 10 أعوام، والتي دخل على إثرها أحد مستشفيات الصحة النفسية لتلقي العلاج، وادعى أنّه يفقد السيطرة على أفعاله أحيانا، وهو ما تبعه إيداعه تحت الملاحظة الطبية بأحد مستشفيات الأمراض النفسية والعصبية، لبيان حقيقة ما ادعاه، والذي أكد أنّه كامل الإدراك والاختيار، ولا يعاني من أي أعراض اضطراب عقلي أو نفسي وقت الفحص، أو وقت ارتكاب الجريمة، ما يجعله مسؤولًا عنها.

واستكملت محكمة جنايات الإسكندرية، الدائرة 22، برئاسة المستشار وحيد صبري، اليوم الأربعاء، باستكمال محاكمة قاتل كاهن الإسكندرية، حيث بدأت في الاستماع إلى مرافعة النيابة العامة المرافعة، وذلك بعد 6 ساعات من سماع بعض الشهود في أولى جلسات المحاكمة السبت الماضي.

حادث مقتل كاهن الإسكندرية

وتعود أحداث قضية كاهن الإسكندرية إلى يوم 7 أبريل الماضي، عندما تلقى قسم شرطة المنتزه أول بلاغ يفيد تعدي أحد الأشخاص على القمص أرسانيوس وديد، كاهن كنيسة العذراء بكرموز، طعنا بسلاح أبيض، أمام بوابة شاطئ إيناس حقي، ما أدى إلى وفاته.