أسباب تمنعك من صرف دعم تكافل وكرامة.. ملكية أو إيجار أرض

يسعى قطاع كبير من المواطنين للحصول على معاش تكافل وكرامة الذي أطلقته وزراة التضامن الاجتماعي لتقديم مبلغ شهري كمساعدة للأسر المحتاجة والمسنين وذوي الهمم، لتحسين معيشتهم ووضعت الوزارة شروطا مختلفة للحصول على هذا الدعم كي تضمن الوزارة وصول المعاش لمستحقيه.

وحددت وزارة التضامن عددا من الموانع التي يمكن أن تتسبب في رفض الحصول على دعم تكافل وكرامة أو وقفه، وجاء أبرزها وفق الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التضامن على النحو التالي:

موانع صرف دعم تكافل وكرامة

ملكية أرض زراعية «نصف فدان فأكثر».

إيجار أرض زراعية «فدان فأكثر».

ملكية عقار أو أكثر بخلاف السكن.

ملكية محل تجاري أو أكثر.

ملكية رؤوس مواشي للتجارة «3 أو أكثر».

العمل بأجر منتظم في القطاع الخاص أو العام أو الحكومي سواء كان باشتراك تأميني أو بدخل شهري يعادل 1600 جنيه للأسرة الواحدة المكونة من 4 أفراد.

امتلاك أو الشراكة في مشروعات خاصة.

الحصول على معاش سواء كان من قطاع خاص أو عام أو حكومي أو جيش أو شرطة.

الحصول على معاش كمستفيد بقيمة 500 جنيه أو أكثر.

السفر خارج البلاد بغرض العمل قبل أو بعد القبول بالبرنامج.

ملكية سيارات أو جرارات أو توك توك أو أي مركبة.

مصروفات مدرسية أكثر من 3000 جنيه للطفل الواحد سنويا.

متلاك معدات ثقيلة مثل لودرأو ماكينة طحين.

تلقى دعم من جمعيات أهلية بشكل منتظم بقيمة 400 جنيه شهرياً.

عدم الاستدلال على الأسرة في نطاق الوحدة الاجتماعية فيتم التجميد لحين التحقق.

مرور 3 أشهر على خروج عائل الأسرة من السجن ووقتها يتم التجميد لحين التحقق.

طريقة الاستعلام عن القبول ببرنامج تكافل وكرامة

ويمكن الاستعلام عن القبول ببرنامج تكافل وكرامة من خلال الدخول على بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج وتكافل وكرامة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، ثم كتابة الرقم القومي الخاص، وبعدها يظهر نتيجة الاستعلام للمواطن الخاصة بالمحافظة والإدارة والرقم القومي ورقم بطافة تكافل وكرامة وحالة البطاقة سارية أو لا، ويتم ذكر السبب في حال إذا كانت غير سارية.

وجديرب الذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي قد أعلنت أن عدد مستفيدي دعم تكافل وكرامة، وصل إلى 2 مليون و236 ألفًا و88 أسرة، حتى منتصف شهر مايو الجاري 2022.