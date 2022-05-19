أعداد مستفيدي تكافل وكرامة حتى منتصف مايو 2022 بالأرقام

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، أن عدد مستفيدي دعم «تكافل»، وصل إلى 2 مليون و236 ألفًا و88 أسرة، حتى منتصف شهر مايو الجاري 2022، مشيرة إلى أنّه يصرف للأسر الفقيرة التي لديها أطفال حتى 18 سنة، ويشترط أن يكون الأبناء من سن 6 سنوات وحتى 18 سنة بالمراحل التعليمية.

عدد مستفيدي «كرامة»

وأوضحت التضامن، عبر موقعها الرسمي، أنّ عدد مستفيدي «كرامة»، وصل حتى منتصف شهر مايو الجاري 2022 نحو مليون و457 ألفًا و699 شخصًا، مشيرة إلى أنّ دعم كرامة يصرف لذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وجزء للمرأة المعيلة، ويشترط للحصول على كرامة أن يكون المستفيد مسنًا يبدأ من 65 عامًا، كما يصرف دعم «كرامة» لمصابي المرض المزمن الذي يعيقه عن العمل.

معايير القبول بـ«تكافل وكرامة»

وأشارت التضامن إلى أن معايير القبول بالبرنامج تتمثل فيما يلي:

- عدم التحصل علي أي دخل شهري ثابت أو تقاضي أي معاش تأميني أو مساعدة ضمان اجتماعي شهرية.

- استيفاء المتقدم لكل بيانات التقدم للبرنامج بتفاصيل الاستمارة الدالة على الحالة الاجتماعية للأسرة.

- يشترط أن تكون حالة الأسر أو الأفراد المتقدمة لـ«تكافل وكرامة» تحت خط الفقر بناء على المعادلة الإحصائية المقررة.

- عدم امتلاك عقارات غير محل السكن بغرض الاستثمار.

- عدم ملكية عمل خاص أو شخصي.

- عدم وجود الأبناء في مدارس خاصة تزيد المصروفات السنوية على 2000 جنيه مصري للطفل الواحد.

- عدم امتلاك جرار زراعي أو سيارة أجرة أو نقل أو سيارة ملاكي موديل صنع بعد عام 2000.

- امتلاك 3 رؤوس ماشية أو أكثر من أجل التجارة.

- عدم حيازة أرض زراعية أكبر من فدان.