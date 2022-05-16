أستاذ اقتصاد: إدراج 450 ألف أسرة ضمن برنامج تكافل وكرامة.. فيديو

قال الدكتور محمد البنا، أستاذ الاقتصاد والمالية العامة، إن نتيجة أزمة فيروس كورونا والاتجاهات التضخمية في أواخر عام 2021، ثم الحرب الروسية الأوكرانية، بمثابة أزمة فوق أزمة، أفقدت مصر نحو 20 مليار دولار من الأموال الساخنة، ولدينا عجز في مسألة التصدير، موضحا أن الجهاز الإداري للدولة في حاجة للتدخل، بجانب أن الدولة تتخذ إجراءات متعددة بشأن الاقتصاد المصري لمواجهة الظروف المختلفة، وعلى رأسها الأزمات الطارئة، وهي أمور مكنت الحكومة م اتخاذ إجراءات مهمة تعود بالنفع على المواطن.

450 ألف أسرة دخلت في إطار تكافل وكرامة، الموجه إلى الفقراء

وأضاف أستاذ الاقتصاد والمالية العامة خلال حواره خلال حديثه مع الإعلاميتين مها بهنسي ونهال كمال في برنامج صباح الورد المذاع عبر قناة TeN أن هناك 450 ألف أسرة دخلت في إطار برنامج تكافل وكرامة، الموجه إلى الفقراء، وهي أمور مهمة في ظل تلك الأوضاع الحالية، مشيرا إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية أثرت على العالم بشكل كبير، فروسيا تعتبر منتج ومصدر كبير في العالم بالنسبة للنفط والغاز، وروسيا وأوكرانيا يعتبران منتجين للكثير من الحبوب وخصوصا القمح.

وشرح أستاذ الاقتصاد والمالية العامة أن أسعار الطاقة ارتفعت بشكل كبير، وتعتبر مصر مستورد للغاز والنفط، فبالرغم من الإمكانيات التي تمتلكها مصر إلا أن الإنتاج لا يكفي الاستهلاك.

يجب إعادة هيكلة الدين العام في مصر والديون قصيرة الأجل

ودعا أستاذ الاقتصاد والمالية العامة إلى إعادة هيكلة الدين العام في مصر، والديون قصيرة الأجل، تصرفها الدول من السندات، والنوع الآخر من الخزانة، وتحدث ارتباك في مسألة الديون، لكن الديون طويلة الأجل، بأسعار فائدة قليلة، سيخفض الضغط على الدولة، ويعطيها مساحة أكبر لفترة السداد،