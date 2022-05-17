تفعيل خط تكافل وكرامة.. خطوات بسيطة من التسجيل حتى التشغيل

يبحث الكثير من المواطنين عبر محركات البحث، عن خطوات تفعيل خط تكافل وكرامة، الذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع وزارة الاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، بتوفير الكثير من خطوط الهاتف لشبكة we للمستفيدين والمستحقين لمعاش تكافل وكرامة، إذ أنه وبعد الحصول عليه يجد الكثير منهم صعوبة في تشغيل الخط وتفعيله على الهاتف المحمول الخاص بهم.

وسعيا من بوابة «الوطن» لتقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير خطوات تفعيل خط تكافل وكرامة عبر الهاتف المحمول، وفق ما أعلنته شركة we، على النحو التالي:

خطوات تفعيل خط تكافل وكرامة

- يقوم الراغب في تفعيل خط تكافل وكرامة we، بالدخول على موقع الشركة المصرية للاتصالات.

- ثم يقوم بعد ذلك بالضغط على الأيقونة الخاصة بحجز خط تكافل وكرامة we.

- ثم يقوم المواطن الراغب في الحصول على خط تكافل وكرامة بإدخال الرقم القومي الخاص به والمكون من 14 رقم.

- وبعد ذلك يقوم المواطن بإدخال تاريخ سريان البطاقة والموعد الذي تنتهي به البطاقة الحالية.

- وبعد إدخال الرقم القومي الخاص به، يقوم بالضغط على الأيقونة الخاصة بـ «أنا لست روبوت».

- ثم يقوم الراغب في تفعيل خط تكافل وكرامة بالضغط على الصفحة التالية.

- ثم بعد ذلك تظهر أمام المواطن البيانات التي قام بإدخالها في صفحة جديدة والتي تتضمن «الرقم القومي، تاريخ انتهاء سريانها».

- ثم بعد ذلك يتم إخطار المواطن باسم فرع السنترال الأقرب له، ليقوم باستلام الشريحة من خلاله.

- كما يتم إخطار المواطن أيضا بالموعد الذي يجب عليه أن يتوجه به لاستلام الشريحة وتسجيلها.

- وبعد الانتهاء من إدخال جميع البيانات يتم الضغط على زر «تسجيل»، لتظهر أمام المواطن رسالة «تم تسجيل الطلب بنجاح».