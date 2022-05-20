أخبار فلسطين.. الاحتلال يقتحم جنين ومستوطنون يجرفون بعض الأراضي

يواصل الاحتلال الإسرائيلي انتهكاته بحق الشعب الفلسطيني، إذ اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، عدة بلدات وقرى في محافظة جنين.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي رمانة، والطيبة، وزبوبا، وعانين، وطورة، وداهمت منازل بمحاذاة جدار الفصل العنصري، في وقت وقع إطلاق قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، كما اندلعت مواجهات بين الشباب الفلسطينيين وجنود الاحتلال في قرية مسلية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.

قوات الاحتلال الإسرائيلي تنصب عدة حواجز

ونصبت قوات الاحتلال عدة حواجز في محيط جبع، وصانور، وعرابة، ويعبد، حيث عمل جنود الاحتلال على إيقاف المركبات وتفتيشها ما تسبب في تكدس مروري.

كما دفع جيش الاحتلال الإسرائيلي بتعزيزات عسكرية من دبابات وناقلات جنود إلى المنطقة، حيث تمركزت في مستوطنة مابو دوتان.

كما تمركزت التعزيزات وفي مناطق جبلية بالقرب من يعبد، كما حلقت الطائرات العسكرية الإسرائيلية بشكل مكثف في سماء جنين.

المستوطنون يواصلون تجريف أراض في خربة الفارسية بالأغوار الشمالية

وفي إطار تلك الانتهاكات الإسرائيلية، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن مستوطنين يواصلون منذ شهر تقريباً، تجريف أراض في خربة الفارسية بالأغوار الشمالية.

ونقلت الوكالة الفلسطينية تصريحات للناشط الحقوقي عارف دراغمة والتي قال فيها إن المستوطنين يواصلون منذ شهر تقريباً، تجريف أراض على مقربة من خيام المواطنين في خربة الفارسية بالأغوار الشمالية.

وأوضح أن أعمال التحريف تأتي توطئة لإقامة مشاريع بنية تحتية ومدرسة ومرافق في المنطقة، محذرا من أن تكون هذه المشاريع بداية لعملية تفريغ المنطقة فعليا من سكانها الأصليين.

اعتقال شاب من مدينة الخليل

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أيضا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت، اليوم، شابا من مدينة الخليل.

واوضحت أن سلطات الاحتلال اعتقلت الشاب ايمن إصبيح والذي يبلغ من العمر 24عاما، وينحدر من المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل.

ولفتت إلى أنه تم مداهمة منزل ذويه والعبث بمحتوياته، الأمر الذي اعتادت عليه سلطات الاحتلال.