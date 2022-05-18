إصابة عشرات الطلاب بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال لجامعة في فلسطين

يستمر الاحتلال الإسرائيلي في انتهاكاته اليومية في حق الفلسطينيين في جميع أنحاء الأراضي المحتلة والتي كان آخرها إصابة العشرات من طلاب جامعة فلسطين التقنية «خضوري» بـ«طولكرم» الفلسطينية باختناق.

جاء ذلك بعد هجوم لقوات الاحتلال بالغاز المسيل للدموع وأدى استنشاق الطلاب للغاز إلى حالات الاختناق عقب اقتحام الجامعة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، أن جنود الاحتلال قامت باقتحام ساحات الجامعة من جهة المكتبة، ولاحقت الطلبة وأطلقت عليهم قنابل الصوت والغاز باتجاههم، وبالإضافة إلى إصابة العشرات منهم بحالات اختناق، تسببت القنابل في احتراق إحدى الأشجار.

مواجهات بين الشبان الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي

وجاءت تلك الأحداث عقب اندلاع مواجهات بين قوات الاحتلال والشبان الفلسطينيين غرب طولكرم بدون أي إصابات، ومن جانبها استنكرت إدارة الجامعة الممارسات الإسرائيلية والاقتحامات المتكررة لحرم الجامعة.

استمرار مسيرة التعليم

وأفادت الجامعة بأنه لم تقم بإخلاء طلابها وكادرها، تأكيدا على استمرار مسيرة التعليم، وتفويت الفرصة على الاحتلال الإسرائيلي وجيشه، لافتة إلى أنه يسعى إلى تجهيل جيل الشباب الفلسطيني بالكامل.