بعد اغتيال شيرين أبوعاقلة.. انتهاكات واعتقالات في فلسطين رغم الإدانات الدولية

على الرغم من الإدانات الدولية للممارسات الإسرائيلية وخصوصًا في الفترة الأخيرة على ضوء اغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة التي سقطت برصاصة من قبل قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوم الأربعاء الماضي، في مدينة جنين الفلسطينية، إلا أن ممارسات القمع مستمرة.

اعتقال 16 فلسطينيًا من الضفة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 16 فلسطينيًا من الضفة الغربية المحتلة، إذ أنَّه تمّ اعتقال 5 من محافظة رام الله والبيرة، وهم: يحيى الشافعي، وطارق الشافعي ومؤمن الشافعي، وعلاء ياسين سماحة وإياس الشافعي.

واعتقلت قوات الاحتلال الشابين محمد مصطفى سمودي وائد أبو حسن من اليامون، ومن بلدة قباطية، الشابين باسل أحمد أبو الرب وأمجد علي أبو الرب في أثناء التواجد داخل أراضي الـ48.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي من محافظة الخليل شقيقين وهما حمزة وإسلام إياد البو، وذلك خلال مداهمة لمنزلهما في بلدة حلحول شمال الخليل.

وفي مخيم طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين حسين نبيل الشيخ علي وعلاء عامر كليبي بعد مداهمة منزليهما، بالإضافة إلى اعتقال الشابين محمد بلال فريج وعبدالله زهير ولويل بعد توقيفهما على حاجز عسكري في المدخل الشرقي لقلقيلية.

كما اعتقلت قوات الاحتلال مواطنًا فلسطينيًا من مدينة بيت لحم يدعى نضال أحمد سالم عبيات وبالغ من العمر 47 عامًا، وذلك بعد مداهمة منزله وسط المدينة تحديدًا في منطقة واد شاهين.

الاحتلال يمنع عكرمة صبري من السفر

وأصدرَت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قرارًا بمنع الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى المبارك من السفر لمدة 4 أشهر بتهمة «النشاط الإرهابي، ويمثل خطر على الأمن». فيما اعتبر صبري القرار بـ«الجائر» مؤكدًا أنه لن يغير مواقفه وواجبه تجاه الشعب الفلسطيني، مشددًا على أنه سيواصل الدفاع على المسجد الأقصى المبارك طوال حياته.

إحباط عملية شمال الضفة الغربية

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنَّه أحبط عملية شمال الضفة الغربية، إذ ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنَّه تمّ اعتقال فلسطيني من شمال الضفة الغربية المحتلة بعد العثور في سيارته على فأس.

ووفقًا لتحقيقات السلطات الإسرائيلية، فإن المشتبه به بحث عن مستوطنين لمدة ساعة ليجدهم وحدهم بهدف ضربهم بالفأس، وهو شاب يبلغ من العمر 22 عامًا من سكان البيرة.