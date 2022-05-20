التضخم في اليابان يقفز 2.1 % وترجيحات باستمراره لأشهر مقبلة

ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن تضخم أسعار المستهلكين تزايد في اليابان خلال شهر أبريل الماضي بنسبة 2.1 % عن العام السابق، وذلك لأسباب تعود جزئيًا إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وضعف قيمة العملة اليابانية.

وبلغ التضخم في اليابان أعلى مستوى له في سبع سنوات متجاوز أهداف البنك المركزي البالغة 2% للمرة الأولى منذ عام 2015، وتواجه غالبية دول العالم أزمة اقتصادية غير مسبوقة تسببت في الحرب الروسية في أوكرانيا والتي أطلقتها موسكو في الرابع والعشرين من فبراير الماضي.

ارتفاع حاد في مؤشر أسعار المستهلك الأساسي في اليابان

واوضحت بيانات الحكومة التي صدرت صباح اليوم، ونقلتها وكالة أنباء «كيودو»، اليابانية الرسمية أن الارتفاع الحاد في مؤشر أسعار المستهلك الأساسي جاء في الوقت الذي بدأ فيه تأثير الانخفاض الحاد في رسوم الاتصالات المتنقلة في التراجع عن بيانات التضخم، وفق الوكالة، وجاء هذا الرقم مقارنة مع زيادة بنسبة 0.8 % في مارس الذي مثل ثمانية أشهر متتالية من المكاسب.

وأوضحت البيانات أن الأزمة الراهنة في أوكرانيا أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة حول العالم، بما في ذلك النفط الخام، وكذلك المواد الخام، مما زاد الضغوط التضخمية على اليابان -الفقيرة بالموارد.

اقتصاديون: التضخم من المرجح أن يستمر لأشهر

فيما قال اقتصاديون إن التضخم الذي تقوده السلع من المرجح أن يستمر لأشهر، بينما يُرجح أن يعتبر البنك المركزى هذا الارتفاع مؤقتًا ويستمر في نهج سياساته الخاصة بالتيسير النقدي.

وكان مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، باستثناء المواد الغذائية الطازجة المتقلبة، أعلى من 2 في المائة في مارس 2015، في أعقاب زيادة ضريبة الاستهلاك إلى 8 % من 5 %، وفقًا لوزارة الشؤون الداخلية والاتصالات.

من جانبه، قال يويتشي كوداما، كبير الاقتصاديين في معهد ميجي ياسودا للبحو ث إن الاقتصاد الياباني يواجه مخاطر هبوط، مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية التي تضر بالإنفاق الاستهلاكي.