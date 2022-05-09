الصين تتحدى اليابان باختراق مياهها الإقليمية.. والفلبينيون ينتخبون رئيسا

شهدت عدة دول، خلال الساعات القليلة الماضية، أحداث هامة كان أبرزها، دخول سفينتين تابعتين لخفر السواحل الصينية، إلى المياه الإقليمية لليابان بجزر سينكاكو، فيما تشهد الفلبين، انتخابات لاختيار رئيس جديد للبلاد خلفا للرئيس «رودريجو دوتيرتي».

ودخلت سفينتين تابعتين لخفر السواحل والدوريات الصينية، إلى المياه الإقليمية لليابان في منطقة جزر سينكاكو «دياويو»، المتنازع عليها بين طوكيو وبكين، وحاولتا الاقتراب من قوارب الصيد اليابانية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وانطلقت صباح اليوم الإثنين، بتوقيت الفلبين، الانتخابات العامة، والتي ستشهد اختيار خليفة ليحل محل رئيس البلاد الحالي رودريجو دوتيرتي، وفتحت مراكز الاقتراع في الساعة 6 صباحا بالتوقيت المحلي «الساعة الـ12 منتصف الليل بتوقيت القاهرة»، لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

أكثر من 67 مليون فلبيني مسجل يحق لهم التصويت في الانتخابات

ويحق لـ أكثر من 67 مليون فلبيني مسجل، التصويت في الانتخابات لاختيار الرئيس ونائب الرئيس ماريا ليونور روبريدو ونصف أعضاء «مجلس الشيوخ» المؤلف من 24 عضوا وأكثر من 250 نائبا وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

نشر أكثر من 60 ألفا من عناصر الأمن لحماية مراكز الاقتراع

ونشرت السلطات، أكثر من 60 ألفا من عناصر الأمن، أمس الأحد، لحماية مراكز الاقتراع عشية الانتخابات، وأشارت «لجنة الانتخابات»، إلى وجود 65.7 مليون ناخب مسجل في البلاد، و 1.69 مليون آخرين في الخارج، وأشارت شبكة «روسيا اليوم»، الإخبارية الروسية، إلى أنّ نجل الرئيس السابق فرديناند ماركوس المرشح الأوفر حظا للفوز وإعادة عائلته إلى السلطة.

ويتنافس على خلافة دوتيرتي، 10 مرشحين، فيما سيكون التنافس بين ماركوس الابن ونائبة الرئيس المنتهية ولايته ليني روبريدو.

ومن المقرر استمرار التصويت في الانتخابات حتى الساعة 7 مساء بتوقيت الفلبين «الساعة 1 ظهرا بتوقيت القاهرة»، ومن المتوقع أن تكون نسبة الإقبال على المشاركة في الانتخابات مرتفعة.

جاجلويف يتصدر بـ 3686 صوتا بعد حساب 18% من البروتوكولات

وفي أوسيتيا الجنوبية، أقر رئيس البلاد أناتولي بيبيلوف، بهزيمته في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، معربا عن تمنياته لمنافسه، زعيم حزب «نيخاس» آلان جاجلويف، بالنجاح في تأدية مهامه رئيسا للجمهورية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم»، الإخبارية الروسية.

وفي وقت سابق، أعلنت لجنة الانتخابات المركزية، بعد حساب 18% من البروتوكولات، تصدر جاجلويف بـ 3686 صوتا «59.22%»، مقابل 2274 صوتا لرئيس البلاد الحالي «37%» من أصوات الناخبين، فيما بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 68.2%.

رئيس أوسيتيا الجنوبية: إجراءات الاستفتاء على الانضمام إلى روسيا لن تتوقف

وأكد بيبيلوف أن إجراءات الاستفتاء على الانضمام بلاده إلى روسيا لن تتوقف، مشيرا لوكالة أنباء «نوفوستي» الروسية، إلى أن كافة وثائق الاستفتاء تم جمعها وتقديمها إلى لجنة الانتخابات المركزية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي هونج كونج، أوضح الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، إن التكتل يأعلن عن أسفه لانتهاك مبادئ الديمقراطية والتعددية السياسية في هونج كونج ويعتبر عملية انتخاب الرئيس التنفيذي لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، خطوة أخرى في تفكيك مبدأ دولة واحدة ونظامين.

«الاتحاد الأوروبي»: انتخاب «جون لي» قوض مبادئ الديمقراطية الضعيفة

وقال «الاتحاد الأوروبي»، إن انتخاب المرشح الوحيد لمنصب الرئيس التنفيذي لـ المدينة، «جون لي»، قوض المبادئ الديمقراطية الضعيفة أصلا في المنطقة من الصين.

ونفذت القوات المسلحة الصينية، مناورات عسكرية في المياه الشرقية والجنوبية الغربية لساحل جزيرة تايوان، فيما تمت المناورات بمشاركة القوات البحرية والجوية، وأشارت القيادة القتالية للمنطقة الشرقية بالجيش الصيني، في صفحتها بشبكة «ويشات»، إلى استخدام صواريخ برؤوس حربية تقليدية.