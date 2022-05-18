اليابان تعتزم صرف المياه النووية الملوثة بالبحر.. والصين تحذر: قرار خاطئ

حالة من الغضب سادت السلطات الصينية، على خلفية القرار الذي اتخذته دولة اليابان بتصريف المياه المياه الملوثة نووياً في البحر، وقالت وزارة الخارجية الصينية، إنه يجب على اليابان إلغاء قرارها بتصريف المياه الملوثة نووياً في مياه البحر، وكذلك وقف جميع الأعمال التحضيرية الخاصة بذلك القرار، بحسب ما نقلته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

خطوات فعلية

وقال وانغ ون، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، في مؤتمر صحفي أمس، إن الخطوة التي اتخذتها شركة الطاقة الكهربائية في طوكيو، والتي تقضي بالبدء في الحفر تحت البحر على مسافة كيلومتر واحد من محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية، مقلقة جداً.

وأضاف «وانغ ون» أن اليابان تقوم بأعمال حفر لإنشاء منفذ نفق تحت البحر لتفريغ المياه الملوثة نووياُ من محطة فوكوشيما المنكوبة في المحيط الهادئ التي تطل عليه عدة دول بما فيها الصين.

وتابع المتحدث الصيني أن الدول المطلة على المحيط الهادئ، بما فيها الصين، تشعر بقلق بالغ إزاء هذا القرار، كما أنها تعارض بشدة مثل هذه الأعمال، مشيراً إلى أنه بغض النظر عن هذا الأمر، فإن الشركة تراجعت عن وعودها السابقة بعدم تصريف المياه الملوثة أبدا، مردداً: «مثل هذه القرارات لإحداث أمرا واقعا يعد محاولة غير مسؤولة وعلى الحكومة اليابانية أن توقفها فوراً».

قرار خاطئ

ولفت المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إلى أنه حتى هذه اللحظة، لم تتمكن الحكومة اليابانية من تقديم تفسير شامل ومقنع في الوقت نفسه لبعض القضايا، بداية من شرعية خيار تصريف المياه الملوثة في المحيط فضلاً عن موثوقية البيانات وفعالية نظام المعالجة وعدم اليقين من التأثير البيئي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إننا ندعوا اليابان مجدداً لضرورة إيلاء أهمية كبيرة للشواغل المشروعة والمعقولة للمجتمع الدولي وشعب اليابان، مع ضرورة إلغاء هذا القرار، الذي وصفته السلطات الصينية بأنه خاطئ مع ضرورة التوقف عن المضي قدماً في الأعمال التحضيرية، والتزام الدولة اليابانية بالتنفيذ الجاد لالتزاماتها الدولية المستحقة.