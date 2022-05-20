مجدي علام: من المتوقع ارتفاع درجة حرارة الأرض حاجز الدرجتين ونصف مئوية

قال الدكتور مجدي علام رئيس الاتحاد النوعي للتغيرات المناخية، إنّ كل دولة من دول العالم الأعضاء في الاتفاقية الدولية لتغير المناخ، تقدم تقريرا تفصيليا عن حالة المناخ فيها، من حيث حجم الانبعاثات الصادرة من قطاعات الزراعة والصناعة والنقل والإسكان والطاقة والسياحة وغيرها، حيث يخرج منها أكبر قدر من الانبعاثات وهو ما يسبب ظاهرة الاحتباس الحراري.

وأضاف علام في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، اليوم الخميس، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني: «كنا نتمنى أن تنخفض درجات الحرارة في هذا القرن، لكن المؤشرات تعبر عن إمكانية تخطي حاجز الدرجتين ونصف مئوية لزيادة درجة حرارة سطح الكرة الأرضية، وهو ما سيشكل مشكلة كبيرة لكل النظم مثل الزراعة والأمن الغذائي والصحة».

مشروع الـ100 ألف صوبة زراعية

وتابع رئيس الاتحاد النوعي للتغيرات المناخية، أن درجات الحرارة والجفاف العالية التي تقل فيها نسبة الرطوبة نتيجة للتغيرات المناخية تهدد الامن الغذائي والصحة مباشرة، وفي هذا الإطار جرى إطلاق برنامج تخفيف وخفض الانبعاثات وبرنامج التكيف مع ما حدث، مثلما جرى إنشاء 100 ألف صوبة زراعية تعوض البلاد عن 600 ألف فدان خسرتها من إجمالي 1.2 مليون أرض في الدلتا بسبب البناء على الأراضي الزراعية.

استهداف 2.2 مليون فدان

وأردف مجدي علام أن الدلتا الجديدة ووادي النطرون ومنطقة الحمام وغيرها تعوض ما خسرناه من أراضي زراعية في دلتا النيل، حيث يستهدف الرئيس عبدالفتاح السيسي 2.2 مليون فدان، وذلك من خلال مرحلة الزراعة الذاتية، ومرحلة ثانية التوسع في مناطق أخرى مثل سيناء والمنيا وعدة مناطق على مستوى الجمهورية.