مجدي علام عن أمواج الإسكندرية: ظاهرة تغير المناخ بدأت تكشر عن أنيابها

قال الدكتور مجدي علام، مستشار برنامج المناخ العالمي، إن وزارة الري شيدت حماية للشواطئ المصرية بتكلفة 750 مليون دولار، باستخدام كتل خرسانية وأسمنتية لمواجهة ظاهرة التآكل بسبب ارتفاع الأمواج لأكثر من أربع أمتار، كما حدث في محافظة الإسكندرية مؤخرا.

توقع بازدياد ارتفاع الأمواج في الفترة المقبلة

وأوضح أن ظاهرة تغير المناخ بدأت تكشر عن أنيابها، وتقدم للجميع نوعا عنيفا من مظاهر التغيرات المناخية، مضيفا في مداخلة هاتفية، مع برنامج «مساء dmc»، المذاع على شاشة dmc، ومن تقديم الإعلامية إنجي القاضي، أنه يتوقع بأن يزداد ارتفاع الأمواج ومن ثم يزداد أمر تآكل الشواطئ، إلا أنه يحدث ما يسمى بالتكيف مع المناخ الحالي.

مستشار برنامج المناخ العالمي: العالم أجمع يتذوق حاليًا مرارة تغيرات المناخ

وأشار مستشار برنامج المناخ العالمي، إلى أن العالم أجمع حاليا يتذوق مرارة تغير المناخ، ومن بينهم بالطبع الدول الكبرى، متمنيا أن يتسبب ذلك في قيام دول العالم المختلفة بالتحرك بجدية، نحو التعامل مع تغيير المناخ، والعمل على الالتزام بإجراءات حقيقية، تستهدف محاولة تقليل آثار تغير المناخ، والعمل على القضاء على أسبابه المختلفة والعوامل التي أدت إلى حدوثه.

والجدير بالذكر أن ارتفاع الأمواج 4 أمتار في الإسكندرية يُعيد إلى الأذهان تصريح رئيس الحكومة البريطانية حول اختفاء المدينة مستقبلًا بسبب التغيرات المناخية، وهو ما يثير الرعب في نفوس الكثيرين.

وكان طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي، في قمة المناخ الأخيرة، بضرورة التحرك سريعا وجديا نحو تنفيذ إجراءات حقيقية وخطوات ملموسة للتعامل مع تغير المناخ وتهديداته لدول العالم أجمع.