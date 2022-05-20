تفاصيل برنامج «الأوقاف» الصيفي للأطفال.. «تحفيظ القرآن ودروس عن الأخلاق»

قال الدكتور أيمن أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة، إنّ الدولة المصرية لم تكن غائبة عن توعية الأطفال في المساجد، لكن ظروف انتشار فيروس كورونا وإغلاق المساجد جعلت هذه الأمور ملتبسة وغير واضحة.

وأضاف «أبو عمر» في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، اليوم الجمعة، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني: «كنا نحاول تفادي عدم الوصول إلى الناس من خلال مساجد عبر وسائل أخرى، مثل استحداث إدارة الدعوة الإلكترونية بوزارة الأوقاف والكثير من صفحات التواصل الخاصة بالأطفال تحديدا».

وتابع وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة: «ولأن الله أكرمنا بفتح المساجد مرة أخرى، فقد جاء الدور على البرنامج الصيفي ليكون امتدادا لما كانت الوزارة تقوم به بصورة أوسع وأعم تشمل كل مناطق الجمهورية والقرى والنجوع، وكان اختيار الوزير لمجموعة الشباب التي ستقدم هذا البرنامج على أعلى مستويات الدقة».

أئمة متميزون في البرنامج

وأردف: «اخترنا المتميزين من الأئمة وشباب الأئمة للتواصل مع الأطفال لبناء الوعي وتحصين الفكر للنشئ، فالجماعات المتطرفة وأصحاب الأفكار المنحرفة لا ينتظرون أن يتحول الأطفال إلى شباب حتى يوجهون خطابهم لهم، ويصلون إليهم من خلال الفضاء الإلكتروني، ولكن المساجد هناك إحكام عليها».

تحصين الأطفال إلكترونيا

ولفت إلى أنّ الوزارة تحاول تحصين الأطفال إلكترونيا مباشرة من خلال المساجد، لذا البرنامج سيكون عبارة عن تحفيظ القرآن الكريم وبيان معاني وتفسير كتاب الله، حتى لا يتعامل الأطفال مع النصوص بظاهرها، وهو ما يستخدمه الإرهابيون في التضليل والتخريب بصورة لا يرضى عنها الدين: «مهتمون بالفهم بعيدا عن الحفظ والتلقين، وأن يكون الطفل على دراية بمعنى الآية، ولدينا جانبا تثقيفيا أيضا لغرس الأخلاق والآداب الحميد والقيم والعادات التقاليد المصرية حيث سنقدم الدروس الاخلاقية والأداب العامة وتدريس سيرة النبي».