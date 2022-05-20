ضبط مدير شركة بالقاهرة هارب من عقوبات 119 سنة سجن و177 ألف جنيه غرامة

في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين، تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الحدائق بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد المطلوبين لتنفيذ أحكاما قضائية بالسجن.

وعقب تقنين الإجراءات، ضبطت مديرية أمن القاهرة مدير إحدى الشركات، مقيم بدائرة القسم، مطلوب التنفيذ عليه في 72 حكم حبس بإجمالي عقوبات بلغت 119 سنة و3 أشهر.

وتبين أن المتهم محكوم عليه أيضا بغرامات مالية مستحقة بلغت 177 ألف جنيه، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.