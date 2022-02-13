بريد الوطن .. وجه بتنفيذ الأحكام الصادرة ضد بلطجية مصر القديمة يا وزير الداخلية

تعرض والدى نبيل محمود محمد للضرب والإهانة على يد عشرة أشخاص فى منطقة زهراء مصر القديمة، اعتدوا عليه، وأحدثوا حالة من الذعر بالمنطقة، وقاموا بأعمال بلطجة بفرض السيطرة وقطع الطريق وترويع المواطنين، وتم ضبطهم من قبل قسم الشرطة، وأحيلوا لمحكمة أمن الدولة طوارئ، التى قضت فى 26 يناير قبل الماضى، بحبسهم سنتين مع الشغل والنفاذ، ووضعهم تحت المراقبة مدة سنتين، ورغم مرور عامل كامل على صدور الحكم، فإنهم لا يزالون حتى هذه اللحظة طلقاء أحراراً، يمارسون أعمالهم الإجرامية، ولم يتم القبض عليهم لتنفيذ الأحكام، نناشد السيد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية التدخل للقبض على المتهمين وتنفيذ الأحكام الصادرة بشأنهم.

أبوبكر نبيل محمود - زهراء مصر القديمة - القاهرة

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