السعودية: غرامات مالية ضخمة ضد مخالفي تدابير كورونا.. تصل لـ100 ألف ريال

أعلن الأمن العام في المملكة العربية السعودية، اليوم الإثنين، عن قيمة العقوبة المالية للأشخاص المخالفين لقواعد إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد، لتصل إلى 1000 ريال سعودي، في حين تزيد الغرامة المبلغ مع تكرار مخالفة تدابير كورونا.

غرامات مالية لمخالفي الإجراءات الاحترازية في السعودية

وكشف الأمن العام، عبر حسابه بموقع التدوينات الصغيرة «تويتر»، عن أمور عديدة مخالفة للإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا، مضيفا أنّ عدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، ورفض قياس درجة الحرارة عند دخول مقار القطاعات الحكومية والخاصة مخالف للتدابيرالوقائية لمكافحة فيروس كورونا.

عدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، ورفض قياس درجة الحرارة عند دخول مقار القطاعين العام والخاص، مخالف للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا (كوفيد - 19). pic.twitter.com/xRHtwnbgFg — الأمن العام (@security_gov) January 10, 2022

ووفقا لوكالة أنباء «نوفوستى»، الروسية، أكد الأمن العام السعودي، أنّ الفرد المخالف للتدابير الاحترازية في المملكة يُغرّم نحو 1000 ريال، مشيرا إلى أن العقوبة الموقعة في المرة السابقة تزداد عند تكرارها لتصل إلى 100 ألف ريال.

ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا فى السعودية

كما سجلت السلطات الصحية في المملكة السعودية، اليوم، ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات التي بلغت 4 آلاف و778 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الإصابات 583 ألف و531 حالة إصابة، مقابل 893 حالة تعاف جديدة ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 547 ألف و507 حالات.

وأعلنت الوزارة، عن تسجيل حالتي وفاة، ليصل الإجمالي إلى 8 آلاف و895 حالة وفاة، و عدد الحالات الحرجة 154 حالة فى المملكة.

إجراءات احترازية لمواجهة كورونا في السعودية

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبد العالي، أمس الأحد، بدء حملة موسعة لتطعيم الأطفال ضد فيروس كورونا خلال الأيام المقبلة، قائلا: «جميع اللقاحات المعتمدة في المملكة العربية السعودية، ذات مأمونية عالية وفعالية ممتازة، ومرت بجميع المراحل الطبية لاعتمادها، كما يستخدمها الملايين حول العالم».