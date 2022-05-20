تفاصيل أزمة سمير صبري الصحية.. هزم السرطان فهزمه قلبه

سيطرت حالة من الحزن، صباح اليوم الجمعة، على الوسط الفني بعد خبر وفاة الفنان سمير صبري، والذي رحل عن عالمنا بعد صراع طويل مع المرض.

ونستعرض خلال السطور التالية تفاصيل الأزمة الصحية التي تعرض لها الفنان الراحل سمير صبري.

عملية جراحية في القلب

في فبراير الماضي تفاجأ الجمهور بدخول الفنان سمير صبري، أحد المستشفيات الكبرى بسبب تدهور حالته الصحية، والتي تستلزم إجراء عملية جراحية في القلب.

ليتم تأجيل العملية الجراحية في القلب 3 مرات بسبب تدهور حالته الصحية وسنه الكبير، الذي لا يستطيع تحمل مثل هذه العملية الكبيرة.

مرض السرطان

وفجر الفنان سمير صبري مفاجأة خلال مداخلة مع الإعلامية بسمة وهبة على قناة «المحور»، إنه مريض سرطان منذ فترة طويلة ويحصل على العلاج الكيماوي منذ أكثر من عام، وهو ما أثر على القلب.

وأضاف صبري قائلا: «من المفترض أن أجري عملية جراحة في القلب خلال الأيام القليلة المقبلة، وادعوا لي أطلع منها سليم، وكنت مصاب بالسرطان وقضيت عليه الحمد لله، ولكن العملية جامدة عليا شوية وكبيرة ومحتاجة رعاية جامدة جدا، وإن شاء الله أتخطاها بفضل الله ودعوات جمهوري، مثلما انتصرت على السرطان».

وبالفعل تم تأجيل العملية الجراحية حسبما أكد الأطباء أنها تشكل خطورة على حياته ليعود إلى منزله ويرحل عن عالمنا بعد أيام قليلة من خروجه من المستشفى.

وفاة سمير صبري

وتوفى، صباح اليوم، الفنان القدير سمير صبري، بعد صراع مع المرض خلال الفترة الماضية، إذ عانى من مشاكل في القلب، وظل فترة طويلة في المستشفى قبل عودته إلى منزله.

وأعلن خبر الوفاة الإعلامية بوسي شلبي التي نشرت صورة له عبر حسابها بموقع «إنستجرام»، معلقة: «البقاء لله».