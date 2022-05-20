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أشرف زكي: من المرجح تأجيل جنازة سمير صبري حتى الغد

كتب:

شريف سليمان و محمد أسامة رمضان
12:55 م | الجمعة 20 مايو 2022
الفنان سمير صبري

الفنان سمير صبري

نعى الدكتور أشرف زكي نقيب المهن الموسيقية، الفنان سمير صبري، قائلا: «أنعى النجم العملاق الكبير الأستاذ الكبير سمير صبري، ربنا يرحمه ويصبرنا جميعا ويصبر أسرته والدوام لله».

وأضاف زكي في مداخلة هاتفية عبر «تليفزيون الوطن»: «كلنا في طريقنا إلى الفندق الذي توفى فيه، وسنقرر خلال ساعة ما سيحدث، ومن الأرجح أن تؤجل الجنازة إلى غد».

وتابع: «الفنان سمير صبري كان كويس جدا في الأيام الأخيرة، وكان عنده أصدقاء قاعدين معاه في الفندق حتى الساعة الثالثة صباحا».

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