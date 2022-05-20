أشرف زكي: «صحاب سمير صبري كانوا عنده لحد الساعة 3 الفجر في الفندق»
كتب:
شريف سليمان
01:01 م | الجمعة 20 مايو 2022
الفنان الراحل سمير صبري
كشف الدكتور أشرف زكي نقيب المهن الموسيقية، مفاجأة عن الفنان سمير صبري، وذلك قبل وفاته اليوم الجمعة، في مداخلة هاتفية عبر «تليفزيون الوطن».
وقال نقيب المهن الموسيقية: «الفنان سمير صبري كان كويس جدا في الأيام الأخيرة، وكان عنده أصدقاء قاعدين معاه في الفندق حتى الساعة الثالثة صباحا».
ونعى الفنان أشرف زكي، زميله الراحل سمير صبري، قائلا: «أنعى النجم العملاق الكبير الأستاذ الكبير سمير صبري، ربنا يرحمه ويصبرنا جميعا ويصبر أسرته والدوام لله».
وأضاف زكي: «كلنا في طريقنا إلى الفندق الذي توفى فيه، وسنقرر خلال ساعة ما سيحدث، ومن الأرجح أن تؤجل الجنازة إلى غد».