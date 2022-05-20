أشرف زكي: «صحاب سمير صبري كانوا عنده لحد الساعة 3 الفجر في الفندق»

كشف الدكتور أشرف زكي نقيب المهن الموسيقية، مفاجأة عن الفنان سمير صبري، وذلك قبل وفاته اليوم الجمعة، في مداخلة هاتفية عبر «تليفزيون الوطن».

وقال نقيب المهن الموسيقية: «الفنان سمير صبري كان كويس جدا في الأيام الأخيرة، وكان عنده أصدقاء قاعدين معاه في الفندق حتى الساعة الثالثة صباحا».

ونعى الفنان أشرف زكي، زميله الراحل سمير صبري، قائلا: «أنعى النجم العملاق الكبير الأستاذ الكبير سمير صبري، ربنا يرحمه ويصبرنا جميعا ويصبر أسرته والدوام لله».

وأضاف زكي: «كلنا في طريقنا إلى الفندق الذي توفى فيه، وسنقرر خلال ساعة ما سيحدث، ومن الأرجح أن تؤجل الجنازة إلى غد».